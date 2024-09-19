Kocaeli'de denizde boğulan iki kardeş defnedildi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulan 2 kardeş toprağa verildi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulan 2 kardeş toprağa verildi.
Hastane morgundan alınan Mücahit Açıkdeniz (15) ve ağabeyi Gökdeniz Açıkdeniz'in (23) cenazeleri, Hendek ilçesi Yeni Mahalle'deki baba evine getirildi.
Helallik alınmasının ardından cenazeler, Dikmen Mahallesi Camisi'ne götürüldü. Aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.
Kardeşlerin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Açıkdeniz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ile vatandaşlar katıldı.
Sakarya'dan denize girmek için dün Cebeci Halk Plajı'na gelen Gökdeniz ile kardeşi Mücahit Açıkdeniz'in suda çırpındığını gören arkadaşları, çevredekilerden yardım istemişti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerinin 45 dakikalık çalışmasıyla sudan çıkartılıp ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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