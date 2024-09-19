Kocaeli'de denizde boğulan iki kardeş defnedildi

Sakarya'dan denize girmek için dün Cebeci Halk Plajı'na gelen Gökdeniz ile kardeşi Mücahit Açıkdeniz'in suda çırpındığını gören arkadaşları, çevredekilerden yardım istemişti.

Cenaze törenine, Açıkdeniz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ile vatandaşlar katıldı.

Helallik alınmasının ardından cenazeler, Dikmen Mahallesi Camisi'ne götürüldü. Aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

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