Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Yalı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

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