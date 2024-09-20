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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:51 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:51
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Yalı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan E.A. ve S.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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