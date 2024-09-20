Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Yalı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.A. ve S.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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