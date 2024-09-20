Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada 6 gözaltı (2)

Sakarya'da 1 kişinin hayatını kalbettiği, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden fabrika müdürü V.U. tutuklandı. Fabrika sahibi 2 kişi ile iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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