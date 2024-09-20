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        Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada 6 gözaltı (2)

        FABRİKAMÜDÜRÜ TUTUKLANDISakarya'da 1 kişinin hayatını kalbettiği, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden fabrika müdürü V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 01:50 Güncelleme: 20.09.2024 - 01:50
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        Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada 6 gözaltı (2)
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        FABRİKAMÜDÜRÜ TUTUKLANDI

        Sakarya'da 1 kişinin hayatını kalbettiği, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden fabrika müdürü V.U. tutuklandı. Fabrika sahibi 2 kişi ile iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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