Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Dervişoğlu: Girdi maliyetleri her geçen gün artarken ürün fiyatları yerinde sayıyor

        SAKARYA'da konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu hükümetin tarım politikalarını eleştirerek, "Türkiye'nin hiçbir yerinde toprağa düşürülen ter karşılığını bulamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 21:12 Güncelleme: 20.09.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dervişoğlu: Girdi maliyetleri her geçen gün artarken ürün fiyatları yerinde sayıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA’da konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu hükümetin tarım politikalarını eleştirerek, "Türkiye'nin hiçbir yerinde toprağa düşürülen ter karşılığını bulamıyor. Girdi maliyetleri her geçen gün artarken ürün fiyatları yerinde sayıyor. Bu fiyatı ya Ankara bile isteye yanlış veriyor ya da ister şirket, ister tüccar olsun, birkaç tane büyük oyuncunun bu yapmış olduğu bu uygulamalar çiftçinin rızkına, onları büyük ortak kılıyor" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün Ferizli Belediyesi tarafından düzenlenen Ferizli Tarım Fuarı’nın açılışını yapmak için Sakarya’ya geldi. İlk olarak Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata’yı makamında ziyaret eden Dervişoğlu, ardından da Ferizli Tarım Fuarı açılışını gerçekleştirdi. Dervişoğlu’na genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ile yöneticiler ve partililer eşlik etti.

        ‘TUTTUKLARI YOL YOL DEĞİL AMA FARKINDA DEĞİLLER’

        Fuarın açılışında konuşan Dervişoğlu hükümetin tarım politikalarını eleştirdi. Tarımın bitme noktasına geldiğini söyleyen Dervişoğlu, "Yetersiz destekleme politikaları, artan girdi maliyetleri ve üreticiyi terbiye edeceğiz diye utanmadan sürekli kullandıkları ithalat uygulamaları tarımımızı çıkmaza sokmuştur. Öyle ki Türkiye gibi verimli toprakları olan bir ülke, bugün tahıl ve baklagil ithal etmek zorunda kalıyor. Kafasına göre süt fiyatı belirleyenler yüzünden ülkede anaç hayvan kalmayacak bu gidişle. Tuttukları yol yol değil ama farkında değiller" dedi.

        ‘SİZ BU ÜLKEYİ YÖNETİRKEN TARIMI KURTARAMAZSINIZ’

        Çiftçilerin sorunlarına değinen Dervişoğlu, “Ne yazık ki çiftçilerimiz, emeğinin karşılığını alamıyor. Yalnızca Ferizli'de, Sakarya'da ve yakın illerde değil; Türkiye'nin hiçbir yerinde toprağa düşürülen ter karşılığını bulamıyor. Girdi maliyetleri her geçen gün artarken ürün fiyatları yerinde sayıyor. Bu fiyatı ya Ankara bile isteye yanlış veriyor ya da ister şirket, ister tüccar olsun birkaç tane büyük oyuncunun yapmış olduğu bu uygulamalar çiftçinin rızkına, onları büyük ortak kılıyor. Adil bir fiyat politikası getirmeden, çiftçinin hakkını almasını sağlamadan tarımın sürdürülebilirliğinden, gıda arz güvenliğinden bahsetmek asla ve mümkün olamaz. Şimdi diyecekler ki ‘Ama hükümet yeni bir destekleme modeli tasarladı ve bunları çözecek.’ 22 yıldan beri bozduğunuzu sadece bir modelle düzeleceğinizi düşünüyorsanız size pek yakında çıkacağınız emeklilik hayatında bekliyor bu başarı. Yoksa siz bu ülkeyi yönetirken tarımı kurtaramazsınız. Bu yanlış uygulamalar kendi kendine gelişmedi” ifadelerini kullandı.

        ‘BUNA SEBEP OLMAK BİLE UTANÇ VESİLESİDİR’

        Çiftçilerin sayısında yüzde 65’lik düşüş olduğunu belirten Dervişoğlu, "2011 yılında bu memlekette 1 milyon 122 bin kayıtlı çiftçi vardı. 2024 yılında bu rakam 400 bine düşmüştür. Yani bu ülke, toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamayan çiftçiler, çiftçilikten çekildi diye yüzde 65’lik bir üretici kesimi kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

        ‘AÇ KALIRIZ AÇ’

        Tarımsal üretim vurgusu da yapan Dervişoğlu, “Bu memleketin deve dişi gibi bakanları büyük büyük toplantılar yapınca muhataplarına diyorlar ki ‘Üçüncü Dünya Savaşı fiilen başlamıştır.’ Üçüncü Dünya Savaşı fiilen mademki başladı o zaman bu ülkeyi yönetenlerin temel ihtiyacı, bu ülkenin bundan sonra beslenebilmesini mümkün kılabilecek tarımsal üretimi desteklemek olmalıdır. Aksi takdirde bir pandemi daha geçirirsek, Allah korusun bir felaketle karşı karşıya kalırsak hiç kimse sanmasın ki Ukrayna'dan, Rusya'dan buğday alabiliriz, uzak coğrafyalardan da bu ülkeye bakliyat getirebiliriz. Aç kalırız aç” dedi.

        ‘YERLİ ÜRETİMİ TEŞVİK EDİP ÇİFTÇİMİZE ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK KAZANDIRMAK ÖNCELİĞİMİZ OLMALI’

        Dervişoğlu son olarak, “Tarlasını 2 yıl ekmeyenin toprağını kiraya vereceklermiş. Bugün bunu yapan yarın üreticinin bağına, bahçesine de el koymaya yeltenebilir. Böyle abesle iştigal uygulamalar uydurmakla ve yapmakla uğraşmak yerine, yerli üretimi teşvik edip çiftçimize üretimde bağımsızlık kazandırmak önceliğimiz olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Sakarya'da tarım festivali açılışında k...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Sakarya'da tarım festivali açılışında k...
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada 6 gözaltı (2)
        Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada 6 gözaltı (2)
        Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de denizde boğulan iki kardeş defnedildi
        Kocaeli'de denizde boğulan iki kardeş defnedildi
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden 6 akademisyen "Dünyanın En Etk...
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden 6 akademisyen "Dünyanın En Etk...