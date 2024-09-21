Sakaryaspor Kulübü Başkanı İn'e tokat atan kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi.
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