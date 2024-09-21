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        Sakaryaspor Kulübü Başkanı İn'e tokat atan kişi hakkında gözaltı kararı verildi

        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 00:23 Güncelleme: 21.09.2024 - 00:23
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        Sakaryaspor Kulübü Başkanı İn'e tokat atan kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

        İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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