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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da "Öğretmen Akademileri" programına katıldı

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'da Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Öğretmen Akademileri" projesi kapsamında Türk İslam Düşüncesi ve Bilimi Akademisinin ilk dersini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 23:47 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:47
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da "Öğretmen Akademileri" programına katıldı
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'da Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Öğretmen Akademileri" projesi kapsamında Türk İslam Düşüncesi ve Bilimi Akademisinin ilk dersini verdi.

        Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, öğretmenlerin ramazan ayını tebrik ederek, projenin hayırlı olmasını diledi.

        Akademinin önemli olduğunu belirten Erbaş, Diyanet Akademisinin çalışmalarını anlattı.

        Doğru dini bilgiyi çocuklara en güzel şekilde vermek için Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği içerisinde çalıştıklarını aktaran Erbaş, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin önemine değindi.

        Erbaş, ilimlerin, dini ve din dışı diye tasnif edilemeyeceğine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlahiyat ne kadar dini ilimse tarih, matematik, tıp, mühendislik alanları da o kadar dini ilimdir çünkü bütün ilimlerin yaratıcısı Allah'tır. Allah bizi akıllı yaratmış, o aklımızla ilmi faaliyetleri yapıyoruz. Astronomi alanında çalışan bir talebe ya da astronomi alanında okuyan, makale okuyan bir araştırmacı, Kur'an-ı Kerim'de gök ayetlerini, bu alanda hiç okumayan bir ilahiyatçıya göre daha iyi anlar."

        - "Hikmet, ahlakı, adaleti, iyiliği içinde taşıyan bilgidir"

        İbn-i Sina, Farabi, İbn-i Rüşd, Biruni gibi İslam düşüncesinin önde gelen şahıslarının kendilerini farklı alanlarda yetiştirdiklerini vurgulayan Erbaş, "7. yüzyılla 17. ve 18. yüzyıl arası İslam düşüncesinin ve ilmin, irfanın, bilginin, hikmetin bütün dünyaya yön verdiği topraklar, Anadolu topraklarıdır, İslam topraklarıdır." ifadesini kullandı.

        Erbaş, öğretmenlere, kendilerini farklı alanlarda yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

        İslam'ın ilk emrinin "oku" olduğunu hatırlatan Erbaş, şunları kaydetti:

        "Hikmet nedir? Hikmet, bizim sahip olup da öğrencimize aktaracağımız, ahlakı, adaleti, iyiliği, insanlara karşılıksız yardımı, bütün güzellikleri içinde taşıyan bilgi demektir. Salt böyle bunlardan yoksun bilgi için Peygamber Efendimiz, 'Ya Rabbi faydasız bilgiden sana sığınırım.' diyor. Faydalı bilgi, hikmet."

        Erbaş, öğrenci yetiştirirken de disiplinler arası metodu öncelemek gerektiğine dikkati çekerek, öğretmenlerin de birer peygamber varisi olduğunu dile getirdi.

        Hz. Peygamber'in Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiğinde ilk olarak mescidin içerisine "suffe" isminde bir okul kurduğunu anlatan Erbaş, o okuldan birçok alim ve öğretmen yetiştiğini ifade etti.

        Erbaş, öğretmenlik mesleğinin öneminden bahsederek, öğrencilere medeniyet değerlerini öğretmek konusunda öğretmenlere büyük iş düştüğünü vurguladı.

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğretmenlere akademi sürecini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Programa, İl Müftüsü Mehmet Aşık ile İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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