Sakarya'da faaliyet gösteren alüminyum doğrama fabrikası ihracat yaptığı ülke sayısını artırma hedefinde

MİNE YILDIRIM/ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da alüminyum doğrama sektöründe faaliyet gösteren fabrika, hem 15 ülkeye ürün gönderdiği Avrupa pazarındaki yerini sağlamlaştırmayı hem de portföyüne yeni ülkeler eklemeyi hedefliyor.

Akyazı ilçesinde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda 2000 yılından beri üretim yapan firma, imalatının yüzde 98'ini 15 Avrupa ülkesine satıyor.

Geçen yıl 16 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı arasına giren firma, satış yaptığı ülkelere kendilerine gelen talepler paralelinde ABD, Kanada, Dubai ve Katar'ı da eklemeyi amaçlıyor.

Bölükbaşı, fabrikaya gelen yabancı müşterilere Türk kültürünü tanıtmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Türk misafirperverliğini göstermeye çalışıyoruz, onları sosyal etkinliklerle Türk kültürüyle tanışmaya davet ediyoruz. Bu da bizim hem Türkiye'yi tanıtma anlamında motivasyonumuzu artırıyor hem de gelen müşterilerimize farklı anılar, farklı tecrübeler kazandırıyor. Sadece üretim değil Türk kültürünü, kalitesini, çalışkanlığını gösterme anlamında bizlerde vatani bir görev yapma hissi de uyandırıyor." diye konuştu.

En önemli pazarlarının İsviçre, Almanya ve Avusturya olduğunu, İsviçre'de ve Türkiye'de çalışan AR-GE ekibiyle tasarımlarını oluşturduklarını anlatan Bölükbaşı, "İsviçre'nin kalitesi, güvenilirliği ve uzun ömürlü tasarımlarıyla Türk tasarımcılarımızın esnek, inovatif ve yenilikçi yaklaşımlarını birleştirmeye çalışıyoruz. Burada böyle bir kültür senteziyle yaptığımız tasarımlarımızla müşterilerimiz için fark oluşturmayı hedefliyoruz. Yıllardır Avrupalı ve Türk tasarımcı ekiplerimiz koordinasyonlu şekilde çalışıyorlar." dedi.

Bölükbaşı, Avrupa pazarında güçlenmenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Orta vadede özellikle Almanya, İsviçre, Avusturya pazarları bizim için çok önemli hedefler. Özellikle Almanya pazarında ilk 5'e girerek buradaki pazar payımızı artırıp alüminyum yapı malzemelerindeki en önemli firmalardan biri olmak istiyoruz. Avrupa'da elde ettiğimiz başarıları başka kıtalara da taşımak bizi çok mutlu edecek." ifadesini kullandı.

Fabrikada 300 kişinin çalıştığını, kadın istihdamının yüzde 15 olduğunu söyleyen Bölükbaşı, bu oranı artırmak için projeler geliştirdiklerini kaydetti.