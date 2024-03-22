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        Sakarya'da faaliyet gösteren alüminyum doğrama fabrikası ihracat yaptığı ülke sayısını artırma hedefinde

        MİNE YILDIRIM/ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da alüminyum doğrama sektöründe faaliyet gösteren fabrika, hem 15 ülkeye ürün gönderdiği Avrupa pazarındaki yerini sağlamlaştırmayı hem de portföyüne yeni ülkeler eklemeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:42
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        Sakarya'da faaliyet gösteren alüminyum doğrama fabrikası ihracat yaptığı ülke sayısını artırma hedefinde
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        MİNE YILDIRIM/ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da alüminyum doğrama sektöründe faaliyet gösteren fabrika, hem 15 ülkeye ürün gönderdiği Avrupa pazarındaki yerini sağlamlaştırmayı hem de portföyüne yeni ülkeler eklemeyi hedefliyor.

        Akyazı ilçesinde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda 2000 yılından beri üretim yapan firma, imalatının yüzde 98'ini 15 Avrupa ülkesine satıyor.

        Geçen yıl 16 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı arasına giren firma, satış yaptığı ülkelere kendilerine gelen talepler paralelinde ABD, Kanada, Dubai ve Katar'ı da eklemeyi amaçlıyor.

        - "Ürünlerimizin 'Made in Türkiye' imzasıyla Avrupa'da yer almasından memnuniyet duyuyoruz"

        Sunparadise Genel Müdürü Çağatay Bölükbaşı, firmanın, inşaat sektöründe tüketicinin bireysel ihtiyaçlarına cevap verdiğini söyledi.

        Her zaman daha iyisini hedeflediklerini belirten Bölükbaşı, ürünlerinin "Made in Türkiye" imzasıyla Avrupa'da yer almasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Bölükbaşı, fabrikaya gelen yabancı müşterilere Türk kültürünü tanıtmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Türk misafirperverliğini göstermeye çalışıyoruz, onları sosyal etkinliklerle Türk kültürüyle tanışmaya davet ediyoruz. Bu da bizim hem Türkiye'yi tanıtma anlamında motivasyonumuzu artırıyor hem de gelen müşterilerimize farklı anılar, farklı tecrübeler kazandırıyor. Sadece üretim değil Türk kültürünü, kalitesini, çalışkanlığını gösterme anlamında bizlerde vatani bir görev yapma hissi de uyandırıyor." diye konuştu.

        En önemli pazarlarının İsviçre, Almanya ve Avusturya olduğunu, İsviçre'de ve Türkiye'de çalışan AR-GE ekibiyle tasarımlarını oluşturduklarını anlatan Bölükbaşı, "İsviçre'nin kalitesi, güvenilirliği ve uzun ömürlü tasarımlarıyla Türk tasarımcılarımızın esnek, inovatif ve yenilikçi yaklaşımlarını birleştirmeye çalışıyoruz. Burada böyle bir kültür senteziyle yaptığımız tasarımlarımızla müşterilerimiz için fark oluşturmayı hedefliyoruz. Yıllardır Avrupalı ve Türk tasarımcı ekiplerimiz koordinasyonlu şekilde çalışıyorlar." dedi.

        Bölükbaşı, Avrupa pazarında güçlenmenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Orta vadede özellikle Almanya, İsviçre, Avusturya pazarları bizim için çok önemli hedefler. Özellikle Almanya pazarında ilk 5'e girerek buradaki pazar payımızı artırıp alüminyum yapı malzemelerindeki en önemli firmalardan biri olmak istiyoruz. Avrupa'da elde ettiğimiz başarıları başka kıtalara da taşımak bizi çok mutlu edecek." ifadesini kullandı.

        Fabrikada 300 kişinin çalıştığını, kadın istihdamının yüzde 15 olduğunu söyleyen Bölükbaşı, bu oranı artırmak için projeler geliştirdiklerini kaydetti.

        Bölükbaşı, müşteri memnuniyetini sağlamanın çalışan memnuniyetinden geçtiğine işaret ederek, çalışanların ruh ve beden sağlığına yönelik sanatsal ve sportif aktiviteleri desteklediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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