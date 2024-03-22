Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        SUBÜ öğrencilerinin hazırladığı 145 projeye TÜBİTAK'tan destek

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı 145 projeye destek verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 18:44 Güncelleme: 22.03.2024 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        SUBÜ öğrencilerinin hazırladığı 145 projeye TÜBİTAK'tan destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı 145 projeye destek verecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B öğrenci proje programlarının sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

        SUBÜ öğrencilerinin hazırladığı 145 projenin, TÜBİTAK'ın "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" ve "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" çerçevesinde destek almaya hak kazandığı vurgulanan açıklamada, projelerle AR-GE kültürü kazanacak öğrencilerin, ilgili çalışma alanlarında proje ve yenilik geliştirme yönlerinin güçlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SUBÜ'nün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler" kategorisinde değerlendirildiğini belirtti.

        Üniversitede proje kültürünün yavaş yavaş yerleştiğini, çok sayıda dış kaynaklı programın desteğini aldıklarını aktaran Sarıbıyık, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, artık proje kültürünün yeşerdiği bir ortamı soluduğunu bildirdi.

        Sarıbıyık, öğrencilerin proje kültürü kazanmasının, Türkiye'nin geleceğinin daha da parlak olmasının yolunu açacağına değinerek, "Katma değerli ürünler üretmenin temel direklerinden birisinin, proje kültürüne sahip olmak olduğunu düşünüyorum. Proje sayımızdaki büyük sıçramayı, inşallah önümüzdeki yıllarda kabul oranlarımızda da göstermek istiyoruz. Emek veren her bir öğrencimize ve danışmanlık yapan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sigarayı bırakınca ne olur?
        Sigarayı bırakınca ne olur?
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Canavar 5 ay önce de ağaca çıkarak tacizde bulunmuş!
        Canavar 5 ay önce de ağaca çıkarak tacizde bulunmuş!
        Bahar Öztan'a veda
        Bahar Öztan'a veda
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sakarya'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
        Sakarya'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
        Sakarya'da faaliyet gösteren alüminyum doğrama fabrikası ihracat yaptığı ül...
        Sakarya'da faaliyet gösteren alüminyum doğrama fabrikası ihracat yaptığı ül...
        Hendek'te huzurevi sakinleri iftar programında buluştu
        Hendek'te huzurevi sakinleri iftar programında buluştu
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim ziyaretlerini sürdü...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim ziyaretlerini sürdü...
        Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
        Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
        Sakarya'da bariyere çarpan tır ulaşımı aksattı
        Sakarya'da bariyere çarpan tır ulaşımı aksattı