Macaristan-Türkiye maçı CANLI YAYIN

EURO 2024'e hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile özel maçta karşı karşıya geliyor.

STAT: Puskas Arena

HAKEM: Bartosz Frankowski (Polonya)

SAAT: 22.45

YAYIN: TRT Spor

Macaristan: Gulacsi, Lang, Mocsi, Attila Szalai, Nego, Nagy, Styles, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Martin Adam.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Enes Ünal.

Macaristan ile Türkiye, tarihlerinde 15. kez karşı karşıya geliyor. İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 14 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 8 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 28 golle yanıt verdi.

A Milli Takım'da sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder bu mücadelede forma giyemiyor. Bu iki ismin yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın aday kadroya çağırılırken, son olarak da Abdülkerim Bardakcı milli takıma davet edildi. Ay-yıldızlılarda ayrıca, Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan ise Ümit Milli Takım'a gönderildiği için Macaristan karşısında yok.

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İKİ ÜLKE DE EURO 2024'TE

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Macaristan da EURO 2024'te mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek.

Macaristan ise şampiyonada A Grubu'nda yer alıyor. Macarlar, ev sahibi Almanya, İskoçya ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

MİLLİ TAKIM'IN 623. SINAVI