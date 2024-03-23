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        Sakarya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 19:03 Güncelleme: 23.03.2024 - 19:03
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        Sakarya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Çark Caddesi'ndeki 5 katlı binanın dördüncü katında iş yeri olarak kullanılan dairede henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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