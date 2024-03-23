Sakarya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Çark Caddesi'ndeki 5 katlı binanın dördüncü katında iş yeri olarak kullanılan dairede henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.
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