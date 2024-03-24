Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, mitingde vatandaşlarla buluştu

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Serdivan ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazımpaşa Mahallesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Alemdar, Sakarya sevgisiyle, kente duyduğu hizmet aşkıyla ilk günden bu yana sadece milleti düşünen bir anlayışla hareket ettiğini belirtti.

Makamların gelip geçici olduğunu, ne görev verilirse layıkıyla yerine getirmek için çok çalıştıklarını aktaran Alemdar, "Bu kardeşiniz 15 yıl sonra şimdi başka göreve aday. Kazımpaşa gerçek belediyeciliği çok iyi bilir. Hamdolsun mahallemizin ihtiyaçlarına cevap üretecek çalışmaları gerçekleştirdik. Bundan sonra birlik içerisinde uyumla çalışarak verdiğimiz sözlerin tamamını sizlerle birlikte yapacağız." ifadesini kullandı.

Kentin tamamına hizmet ulaştırmalarının yanı sıra yeni yaşam alanları, ulaşım projeleri, kültürel mekanlar, sosyal çalışmalar gibi toplumun her bireyi için yatırım ve eserler ortaya koyacaklarını bildiren Alemdar, Yazlık Kavşağı'nda dev ulaşım projesini hızla yatırım programına alacaklarını kaydetti. Alemdar, projelerine ilişkin şunları paylaştı: "Gençlerimiz için bilim ve kültür merkezi projelerimiz var. Çiftçilere yakıt ve tohum desteğinde bulunacağız. Ulaşımda yeni filoları hızla bünyemize dahil edecek, Yazlık Kavşağı'nda da yeni projemizle trafiği sorun olmaktan çıkaracağız. Yeni yaşam alanlarıyla hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmetler sunacağız. Şehrimiz, hemşehrilerimiz hizmetlerin en iyisine, en güzeline layıktır."

- "31 Mart'ta tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı belediyeciliğinin zafer akşamı olacak" MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de yıldızları vadedenlere milletin en güzel cevabı 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde verdiğini anımsatarak, "Mayıs seçimlerinde milletimiz nasıl Cumhur İttifakı yapar dediyse 31 Mart'ta da aynı cevabı verecektir. Tam bağımsızlık anlamında verdiğimiz mücadeleyi dönemsel bazlı sorunlara aldanıp bozarsak yarı yolda kalırız. Türk milleti irfan, feraset sahibidir. İşi ehline vermeyi bilir. 31 Mart akşamı sadece Sakarya'da değil, tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı belediyeciliğinin zafer akşamı olacak. Allah sizlerden razı olsun." açıklamasında bulundu.

Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik ise gece gündüz demeden sahada çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmıyoruz. İnşallah seçimi kazanıp Yusuf başkanımdan aldığımız bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Kazımpaşa'yı yeni projelerimizle şahlandıracağız. 34 projemizden en önemlisi olan uluslararası kamp alanını Kazımpaşa'da yapmak istiyoruz. Kazımpaşa'da fiber internetle ilgili sıkıntı vardı. İl Müdürüyle görüştük. Fiber altyapı yatırım onayı alındı. Kazımpaşa'mıza hayırlı olsun. İnşallah sizler sandıkları patlatacak ve Cumhur İttifakı'na en güçlü desteği vereceksiniz, sizlere yürekten inanıyorum."