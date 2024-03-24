Vali Karadeniz'den Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'na ziyaret

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan'a ziyarette bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ziyarette bakkal esnafının genel durumu hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, şehir esnafını her zaman öncelikli gördüklerini, birliktelik ve istişareyle tüm sorunların çözüleceğini kaydetti.

Başkan Akdardağan da kentte birliktelikle çok önemli çalışmalar yapacaklarına canıgönülden inandıklarını belirterek, "Esnaf dostu olarak gönüllerde yer edinen Valimiz Yaşar Karadeniz'e tekrar teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.