Sakarya'da 29 bin 600 makaron ele geçirildi

Aramalarda, 5 kilogram kıyılmış tütün, 14 kilogram paket tütün, 12 bin 600 dolu ve 17 bin boş makaron, 3 tütün sarma makinesi, 1 hava kompresörü, 1 kilogram sigara poşeti bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

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