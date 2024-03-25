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        Sakarya'da 29 bin 600 makaron ele geçirildi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 bin 600 makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:57 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:57
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        Sakarya'da 29 bin 600 makaron ele geçirildi
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 bin 600 makaron ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

        Aramalarda, 5 kilogram kıyılmış tütün, 14 kilogram paket tütün, 12 bin 600 dolu ve 17 bin boş makaron, 3 tütün sarma makinesi, 1 hava kompresörü, 1 kilogram sigara poşeti bulundu.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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