Sakarya'da 29 bin 600 makaron ele geçirildi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 bin 600 makaron ele geçirildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 bin 600 makaron ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 5 kilogram kıyılmış tütün, 14 kilogram paket tütün, 12 bin 600 dolu ve 17 bin boş makaron, 3 tütün sarma makinesi, 1 hava kompresörü, 1 kilogram sigara poşeti bulundu.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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