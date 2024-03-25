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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim çalışmalarını sürdürdü

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, esnaf ziyaretinde bulundu, miting yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:23 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:23
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim çalışmalarını sürdürdü
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        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, esnaf ziyaretinde bulundu, miting yaptı.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı ilçesindeki Sakarya Caddesi'nde esnafı gezen Alemdar, 31 Mart seçimleri için destek istedi.

        Şehrin geleceği noktasında çok önemli bir seçim arifesinde olduklarını aktaran Alemdar, "Artık çok az süre kaldı. Şehrimizin esnafını gezmeye devam ediyor, vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gittiğimiz her yerde insanımız bizleri bağrına basıyor. 31 Mart sonrası bizler de inşallah bu teveccühe fazlasıyla karşılık vereceğiz. Bizler şehrimizin tüm dinamikleriyle birbirini tamamlayan bir parça gibiyiz. Birlik ve beraberliğimizi her zaman diri tutacak ve esnafımızla birlikte sorunlara hızla çözüm bulacağız." ifadelerini kullandı.

        Alemdar, Sakarya'nın esnafı, işçisi, çiftçisiyle çalışkan insanların, üreten insanların şehri olduğunu vurgulayarak, esnafın elini rahatlatacak tüm çalışmaları devreye alacaklarını kaydetti.

        Ziyarete, Adapazarı Belediye Başkanı ve Başkan adayı Mutlu Işıksu, MHP İl Başkan Yardımcısı Suat Yılmazer, AK Parti İlçe Başkanı Samet Çağlayan ve MHP Adapazarı İlçe Başkanı Recep Usta da eşlik etti.

        - "Siyasetimiz insan merkezli hizmet odaklıdır"

        Akyazı ilçesinde Altındere Mahallesi'nde miting de yapan Alemdar, "Bizim siyasetimiz insan merkezli ve hizmet odaklıdır. Bizim siyasetimiz dava hareketidir. Bu dava sadece altyapı, park, yol veya spor tesisleri yapmak için değildir. Bu dava aynı zamanda insanımız içindir, gönüllere dokunmak içindir. Bizim işimiz hizmet işi. Mahallemizin hangi sorunları varsa hepsini ivedi şekilde Bilal başkanımızla çözüme kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.

        Akyazı Belediye Başkanı ve Başkan adayı Bilal Soykan da hayata geçirdiği projelerine değinerek, "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Her ilçede olması gereken ne varsa Akyazı'mızda da en güzeli olacaktır. Altındere Mahallemizde asfalt ve kanalizasyon sorunumuz var. İnşallah yeni dönemde Yusuf başkanımızın da destekleriyle bu sorunları tarihe gömeceğiz." bilgisini paylaştı.

        Programda, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve MHP Akyazı İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu da yer aldı.

        - "Justinianus Köprüsü ve vadisini şehrin yaşamına hediye edeceğiz"

        Justinianus Köprüsü ve vadisi için hazırladıkları projenin detaylarını da açıklayan Alemdar, köprünün Türkiye'den 79 eserin bulunduğu UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesi için çok titiz çalışma yürüttüklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

        "Hamdolsun, Serdivan Belediye Başkanlığımız döneminde tarihi yapının listeye girmesini sağladık. Yine yaptığımız girişimler neticesinde Karayolları Genel Müdürlüğümüzün başlattığı restorasyon çalışmaları da hızla tamamlanıyor. Şimdi de 1500 yıllık tarihe sahip Justinianus Köprüsü ve vadisini inşallah yapacağımız yeni projemizle şehrin yaşamına hediye edeceğiz."

        Alemdar, tarihi köprünün ön tarafını yaşam vadisine dönüştüreceklerini belirterek, "Yürüyüş ve bisiklet yolları, yeşil alanlar ve kafeteryayı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İnsanlığın ortak mirası olan Justinianus Köprüsü artık herkesin gelmek isteyeceği, ziyaret edeceği, şehir içi ve dışından gelen misafirlerin uğrak noktası olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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