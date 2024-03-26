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        Sakarya merkezli 3 ildeki operasyonda 178 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 gözaltı

        SAKARYA merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 111 milyon TL değerinde 176 kilogram skunk ve 2,5 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:20
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        Sakarya merkezli 3 ildeki operasyonda 178 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 gözaltı
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        SAKARYA merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 111 milyon TL değerinde 176 kilogram skunk ve 2,5 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Sakarya, Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda piyasa değerinin yaklaşık 111 milyon TL olduğu belirtilen 176 kilogram skunk, 2 kilo 500 gram takoz esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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