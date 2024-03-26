Erbakan: Seçimlere Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük 3'üncü siyasi partisi olarak gireceğiz

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde miting düzenleyen Yeniden Refah Partisi(YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçimden 1 hafta önce 500 bin rakamını aştık. MHP'yi geride bıraktık. Önümüzde İYİ Parti var, birkaç bin üye yaptığımız zaman onu da inşallah seçime kadar geçmiş olacağız ve seçimlere inşallah Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük 3'üncü siyasi partisi olarak gireceğiz ve arkasından 1 milyon hedefine de ulaşacağız" dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen mitingde, Kaynarca Belediye Başkan Adayı Kadir Yazgan’ı tanıttı, destek istedi. Merkez Camisi Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında partisinin üye sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Fatih Erbakan, "Seçimlere kadar 500 bin olacağız diyorduk, seçimden 1 hafta önce 500 bin rakamını aştık. MHP'yi geride bıraktık. Önümüzde İYİ Parti var, birkaç bin üye yaptığımız zaman onu da inşallah seçime kadar geçmiş olacağız ve seçimlere inşallah Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük 3'üncü siyasi partisi olarak gireceğiz ve arkasından 1 milyon hedefine de ulaşacağız. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar arkasından da 2028'de iktidar olacağız inşallah. Yeniden Refah'ın böyle muazzam bir üye artışı sağlaması, anketlerde, meydanlarda, caddelerde, sokaklarda milletimizin 'Artık Yeniden Refah’, ‘Artık Milli Görüş' demesinin sebeplerinden bir tanesi de milletimizin bu rantçı belediyecilik anlayışından bıkıp usanmış olması" dedi.

‘İNŞALLAH YENİDEN REFAH PARTİMİZ YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE OY ALACAK’ Erbakan, "Böyle bir belediyecilik anlayışı 20 seneden beri artık milletimizi bıktırıp usandırmış durumda. Bu durumu gören millet neden Yeniden Refah'a geliyor? Çünkü 89'da, 94'teki milli görüşün belediyecilik hizmetlerini bu millet çok iyi hatırlıyor. Milli görüşün 89'da, 94'te belediyelerde destan yazdığını, tarih yazdığını bu millet çok iyi biliyor. O dönemdeki o dürüst, samimi, ahlaklı milli görüş belediyeciliğine yeniden kavuşmak istiyor. Bu nedenle milletimiz akın akın Yeniden Refah Partisi'ne koşuyor. Televizyonlarda, gazetelerde bütün yorumcular, anketçiler, siyaset bilimciler, siyasetçiler, gazeteciler hepsi tek bir ağızdan 'Bu seçimlerde oyunu artıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacaktır' diyor. Doğru ama tartışmaları şu; Yeniden Refah oyunu tek artıracak parti olacak ama 3'e mi, 4'e mi, 5'e mi katlayacak bu konuda bir tek anlaşamıyor. İnşallah Yeniden Refah Partimiz yüzde 20'nin üzerinde oy alacak ve Allah'ın izniyle bu milleti ahlaklı belediyecilikle buluşturacak" diye konuştu.