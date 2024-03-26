Erbakan: Seçimlere Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük 3'üncü siyasi partisi olarak gireceğiz (2)

'BUNAÇOCUKLAR BİLE İNANMAZ'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Geyve ilçesinde miting düzenleyip, kalabalığa seslendi. Erbakan, "Emekli, memur, işçi, çiftçi, köylü, küçük esnaf perişan. Bu vergiler, bu zamlar, bu faiz oranları, bu döviz kurları, bu faturalar ve tabii ki gıda ürünlerinin, temel ihtiyaç maddelerinin enflasyonu. Şubat ayında enflasyon yüzde 67 ile 15 ayın rekorunu kırdı. Hani bu enflasyon düşecekti? Şu 15 ayın en yüksek enflasyonu oldu. Bağımsız kuruluşlar enflasyonu yüzde 120 hesapladı. Enflasyon düşmez. Neden düşmez? Çünkü dolar patlamaya devam ediyor. Geçen seçimden önce 19 lira olan dolar, bugün 34 liraya dayandı. Seçime kadar 36-38 olursa şaşmayın. İki seçim arasında dolar kuru 2'ye katlıyor ve böylesine ithalata bağımlı bir ekonomi, enflasyon düşer mi Allah aşkına? Düşmez, daha da artar. Hükümetin Orta Vadeli Programı'nda 'Yıl sonunda dolar 45 lira olacak' diyor. Doların 45 lira olduğu bir ülkede, bu kadar ithalata bağımlı bir ekonomide enerjinin, doğal gazın, akaryakıtın, içtiğin pet şişe suyun kapağının ham maddesinin dışarıdan geldiği bir ülkede döviz 45 lira olacak ve enflasyon düşecek. Buna çocuklar bile inanmaz. Enflasyon artmaya devam ediyor" dedi.

'BU HESABA GÖRE HALKIN YÜZDE 85'İ YOKSUL' "4 kişilik bir aile için açlık sınırı 20 bin TL olmuş" diyen Erbakan, "17 bin TL asgari ücret, 10 bin TL emekli maaşı. Buyurun işte Türkiye'nin hali. 4 kişilik aile için yoksulluk sınırı, 53 bin TL olmuş. Sayın Cumhurbaşkanının sözünü dinleyip de 3 çocuk sahibi olursanız, 5 kişilik bir aileniz olursa yoksulluk sınırınız 65 bin TL. Bu hesaba göre, Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksul. Yüzde 50'ye yakını açlık sınırının altında gelire sahip. 'Yoksulluğu ortadan kaldıracağız' diye gelenler, yoksulluğu 5 misline çıkardılar" diye konuştu.