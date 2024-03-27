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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Sakarya'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:48 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:48
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Sakarya'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma ve Arifiye İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince cumhuriyet savcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir şahsın evine operasyon yapıldı.

        Şüphelinin ev ve eklentileri ile aracında yapılan aramada, 949 gram sentetik uyuşturucu, kasatura, balta, ruhsatsız av tüfeği, 3 fişek, suçtan elde edilen 57 bin 85 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı ile yanındaki 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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