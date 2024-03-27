NATO boru hattından sızan akaryakıt Sapanca Gölü'ne karıştı (2)

ÇALIŞMALARSÜRÜYOR

NATO boru hattından sızan akaryakıtın karıştığı Sapanca Gölü'nde ekiplerin çalışmasü sürüyor. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri Maşukiye Deresi'ne vidanjörler ve yakıt emici pedlerle müdahale ederken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri ise yakıt emici sosis malzemeler ile Sapanca Gölü'nde akaryakıtın yayılmasını engellemeye çalışıyor.

'YOĞUN YAKIT KOKUSU VARDI'

Sapanca Gölü kıyısında arazisi bulunan Sapanca Avcılar Kulübü Üyesi Cenk Akarlar, "Dün akşam 16.00 sıralarında ekip üyelerimizden birisi göle geldiğinde tuhaf bir koku fark etti. Daha sonra bunun müsilaj olabileceği konusunda tartıştık falan ama göl kenarına geldiğimizde yoğun yakıt kokusu vardı. Daha sonra SASKİ ekiplerine haber verdim. Onlar da sağ olsun hızlı bir şekilde buraya geldi. Eldeki imkanlarla da birtakım araştırmalar yapıldı" dedi.

'ACİLEN YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR' Göle ne kadar yakıt karıştığı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirten Akarlar, "Yerel imkanların ötesinde bir çaba gerektiren bir meseleyle karşı karşıyayız. Burada ulusal çapta bir kirlilik var. Yaklaşık 4-5 milyon insanın su içtiği, sudan faydalandığı, tarımda kullanılan, sanayide kullanılan bir gölden bahsediyoruz. En kısa sürede, hızlı bir şekilde bilimsel çalışmaların, ölçümlerin yapılması lazım. Vatandaş olarak gölden içme suyunun kullanılmasına dair bir analiz, değerlendirme yapılması lazım. Kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? Besinler bununla yıkanılabilir mi? Tatlı sudan çıkarılan balıklar yenebilir mi? Çünkü gerçekten kirlilik çok geniş bir alanda. Biz buradan yerel yöneticiler dışında, ulusal çapta bir çaba bekliyoruz. Acilen yardıma ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

'İÇME SUYU ALIM NOKTALARINA ULAŞMASI ENGELLENDİ' Çalışmalar sürerken SASKİ de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Gece yarısında NATO hattında basıncın artması sonucunda sızıntı büyümüş ve dere yatağına ulaşan yakıt maddesi Sapanca Gölü'ne karışmıştır. Ekiplerimiz, gece ihbar alındığı andan itibaren konuyla ilgili aksiyon almış ve tüm birimleriyle göl sınırları içerisinde çalışmalara başlamıştır. Kocaeli ilinde yaşanan olay sonrası göl sınırlarımıza karışan yakıt maddesinin yayılımı SASKİ ekiplerimizce ivedilikle kontrol altına alınmış ve göl çevresinde bulunan içme suyu alım noktalarına ulaşması engellenmiştir. Bu saat itibarıyla SASKİ ekipleri gölün ilgili bölümlerinde kontrol altına aldığı yakıt maddesini etkisiz hale getirmek için yoğun bir mesai harcamaktadır. Öte yandan, mazotun göl ile karıştığı nokta ile su alım noktalarıyla arasındaki mesafenin uzak olması olası bir tehlikenin de engellenmesine imkân tanımıştır. Tüm vatandaşlarımız evlerinde çeşme suyu kullanımı konusunda en ufak bir problem yaşamayacaktır. Maddenin tamamen bertaraf edilmesi kısa süre içinde sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.