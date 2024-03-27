Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, basın mensuplarıyla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yüce, AKOM'da düzenlediği basın toplantısında, 5 yıllık dönemi ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Sakarya için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Yüce, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek helallik istedi.

Yüce, 2019'dan bugüne kadar şeffaflıkla hizmet ettiklerini anlatarak, "Biliyorsunuz ki, bizlere verilen bayrağı partimizin teveccühü ile devrediyoruz. Güzel çalışmalar gerçekleştirdiğimiz, güzel günler gördüğümüz 5 yıllık süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Şehir ve millet için omuz omuza verdikleri emek, döktükleri terin gerçekleştirdikleri projelerle ortada olduğunu belirten Yüce, bu proje ve çalışmaların kendileri için gurur tablosu olduğunu dile getirdi.

Yüce, daha sonra 48 Derslikli İmam Hatip Okulu ve Konferans Salonu, Mithatpaşa Yeni İstasyon Binası, Sakarya Afet Eğitim Merkezi, Sapanca Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi ile Taraklı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projeleriyle ilgili bilgi verdi.