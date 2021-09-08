Sakarya´da eğitim uçağı düştüğü ihbarı (2)

HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI
Sakarya´nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi´nde eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgede incelemede bulunan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı. Bölgedeki eğitim uçaklarının hangarlarda olduğu belirtilirken, herhangi bir uçağın düştüğü yönünde bilgiye ulaşılamadı. Ekipler, ihbarın asılsız olduğunu değerlendirerek, çalışmaları sonlandırdı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Pamukova Dinçer AKBİR
2021-09-08 14:04:50
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