Sakarya´da eğitim uçağı düştüğü ihbarı (2)

İdlib'deki sağlık merkezine düzenlenen saldırıda bir kişi öldü, bir çocuk yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Sakarya´nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi´nde eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgede incelemede bulunan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı. Bölgedeki eğitim uçaklarının hangarlarda olduğu belirtilirken, herhangi bir uçağın düştüğü yönünde bilgiye ulaşılamadı. Ekipler, ihbarın asılsız olduğunu değerlendirerek, çalışmaları sonlandırdı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Pamukova Dinçer AKBİR

2021-09-08 14:04:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.