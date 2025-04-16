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        Haberler Magazin Şakir Paşa Ailesi'nin setinde çıkan yangında set amiri hayatını kaybetti

        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde çıkan yangında set amiri hayatını kaybetti

        'Şakir Paşa Ailesi' adlı TV dizisinin çekildiği konakta yangın çıktı. Set amiri hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 13:29 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:48
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        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
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        'Şakir Paşa Ailesi' adlı TV dizisinin 26 Aralık 2024'te Kartal'daki setinde çıkan yangın, büyük tahribata neden olmuştu. Aynı dizinin setinde yine yangın paniği yaşandı. Yangın bu kez, Büyükada Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi üzerindeki konakta bu sabah saat 08.30'da çıktı.

        Set çalışanları, çıkan yangına ilk müdahalede bulundu. Daha önce üç defa kalp ameliyatı olan set amiri Serkan Sükyan, dumandan etkilenince kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Sükyan, yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Serkan Sükyan'ın hayatını duman zehirlenmesi nedeniyle mi yoksa kalp krizi sonucu kaybettiği otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.

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