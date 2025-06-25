Salvatore Foti: Türk Ligi cehennem gibi
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Salvatore Foti, Portekizli teknik adamdan Türkiye'deki günlerine kadar birçok konuda İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun eski yardımcısı Salvatore Foti, İtalyan basınından Corriere dello Sport'a konuştu.
"MOURINHO DÜNYA ÇAPINDA BİR KİŞİLİK"
Jose Mourinho dünya çapında bir kişilik ve onun yardımcısı olmak sizi belki de dünyanın en tanınmış yardımcısı yapar, bu doğru. Ama onunla Villa Borghese veya Piazza di Spagna'da yürüyüşe çıkın: ünlü kelimesinin anlamını anlayacaksınız.
"YETERİNCE TECRÜBE KAZANDIM"
Aslında kendi başıma yürümeye başlamak isterim. Mourinho ile bunu konuştum. 10 yılda 2 muhteşem teknik direktörle neredeyse 400 maç hazırladım, yeterince tecrübe kazandım. Geçmişte teklifler aldım. Bugün sadece söylentiler var. Bazı kulüplerle görüştüm, ama sonra daha deneyimli isimleri seçtiler, öyle diyelim. Önümüzdeki günlerde Jose Mourinho ile durumu değerlendireceğim.
"BÖYLE BİR ŞEY HİÇ GÖRMEMİŞTİM"
Budapeşte'de kaybettiğimiz finalin ardından 20 gün boyunca evimden çıkmadım. Finansal fair play yüküyle yeniden başladık. Sonra takım yeniden oynamaya ve sonuç almaya başladı. Zor bir anda bizi gönderdiler. Aralık ayında dördüncüydük. Böyle bir şey hiç görmemiştim. Mourinho'nun sahiplerle ilişkisi nasıldı bilmiyorum ama kesinlikle bir paratoner haline gelmişti.
"TÜRK LİGİ CEHENNEM GİBİ"
Dışarıdan bakıldığında, Türk ligi kavgalar, çekilen takımlar ve hakemleri döven başkanlarla cehennem gibi görünüyor. 7-8 güçlü takım var, stadyumlar dolu, 20 milyon nüfuslu aynı şehirden üç takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Sen kazanamazsan, rakibin kazanır. Galatasaray ile 70 bin seyirci ve 15 bin polisin olduğu bir derbi oynadık. Ortam çok ateşli, ama bu seni güçlendirir.
"DZEKO BİR LİDER, FAYDALI BİR OYUNCU"
Dzeko bir lider ve soyunma odasında çok faydalı bir oyuncu. Fiorentina kulübü için mutluyum çünkü özellikle üç turnuvada faydalı olacak bir transfer yaptı. Kean ile ikili mi olacak? Futbolda her şey mümkün ama önce Pioli'nin ne yapmak istediğini görmek lazım. Dzeko, takımı oynatan bir orta saha oyuncusu, Kean ise daha çok dikey oynayan bir forvet. Bence birbirlerini tamamlayabilirler. Genç oyuncular için de çok faydalı olacak. Dzeko'ya 39 yaşı bir engel olacak mı? Geçen yıl Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında bizimle 7 gol attı: ben bir şampiyon gördüm.
"MOURINHO BENİM İÇİN NOEL BABA GİBİ"
Mourinho 2021 Noelinde beni aradı. Benim için o Noel Baba gibiydi. “Beni takip etmek ister misin?” diye sordu. Kabul ettim, ama ona şöyle dedim: “Senin neyi temsil ettiğini düşünmeye zaman ayıramam, yoksa işimi iyi yapamam.” Bunu takdir etti. Aslında, onunla aynı fikirde olmadığımda bunu ona her zaman söyledim.
- İdeal bir oyuncu profili oluşturabilir misin?
Dybala'nın sol ayağını, hayal gücünü ve driplingini; Dzeko'nun sağ ayağını, özveriliğini ve vizyonunu alırdım. Sonra Lukaku'nun istatistiklerini ve Tadic'in günlük çalışmadaki profesyonelliğini eklerdim.
- Mourinho'dan en çok ne öğrendin?
Kazanan bir kolektif zihniyet yaratmanın önemini. İnsanları saha ötesinde bir fikir etrafında birleştirmek en zor şeydir. Roma'da başardık, hatta bazıları bunu önemsizleştirdi. Ben sadece iki yılda iki Avrupa finali hatırlıyorum: biri kazanıldı, diğeri ise... hepimiz bize ne yaptıklarını biliyoruz.