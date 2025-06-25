Salvatore Foti: Türk Ligi cehennem gibi

"DZEKO BİR LİDER, FAYDALI BİR OYUNCU"

Dzeko bir lider ve soyunma odasında çok faydalı bir oyuncu. Fiorentina kulübü için mutluyum çünkü özellikle üç turnuvada faydalı olacak bir transfer yaptı. Kean ile ikili mi olacak? Futbolda her şey mümkün ama önce Pioli'nin ne yapmak istediğini görmek lazım. Dzeko, takımı oynatan bir orta saha oyuncusu, Kean ise daha çok dikey oynayan bir forvet. Bence birbirlerini tamamlayabilirler. Genç oyuncular için de çok faydalı olacak. Dzeko'ya 39 yaşı bir engel olacak mı? Geçen yıl Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında bizimle 7 gol attı: ben bir şampiyon gördüm.