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        Haberler Spor Futbol Salzburg: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU (Arda Güler ile Kenan Yıldız rakip oldu) - Futbol Haberleri

        Salzburg: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Salzburg ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol ekibi 3-0 kazandı ve grubu lider bitirerek adını son 16'ya yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 09:39 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:47
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        Real Madrid 3 golle turladı!
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        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Avusturya temsilcisi Salzburg, İspanyol ekibi Real Madrid'e 3-0 mağlup oldu.

        Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Vinicius Jr, 45+3'te Federico Valverde ve 84. dakikada ise Gonzalo Garcia kaydetti.

        Milli oyuncumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 66 dakika sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından Real Madrid, 7 puanla grubu lider bitirdi ve son 16'ya yükseldi. Salzburg ise 4 puanla 3. sırada tamamlayarak turnuvadan elendi.

        SON 16'DA RAKİP JUVENTUS

        Real Madrid'in son 16 turundaki rakibi ise G Grubu'nu 2. bitiren Juventus oldu. Bu eşleşmeyle iki milli oyuncumuz Arda Güler ve Kenan Yıldız birbirlerine rakip oldu.

        AL-HILAL DE TURLADI!

        Nashville'deki GEODIS Park Stadı'nda oynanan grubun diğer maçında ise Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile Meksika temsilcisi Pachuca karşı karşıya geldi.

        Al Hilal, 22. dakikada Salim ed-Devseri ve 90+5. dakikada Marcos Leonardo'nun kaydettiği gollerle müsabakayı 2-0 kazandı.

        Grubu 7 puanla lider bitiren Real Madrid ile 5 puanla ikinci sırada yer alan Al Hilal, son 16 turuna yükseldi.

        Salzburg grubu 4 puanla üçüncü, Pachuca ise puan almadan dördüncü sırada tamamladı.

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