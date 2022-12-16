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Sam Asghari: Eşimin yarı çıplak fotoğraf paylaşması hoşuma gitmiyor

Britney Spears ile 2022'nin haziran ayında evlenen Sam Asghari, eşinin sosyal medya hesadan paylaştığı yarı çıplak fotoğrafları hakkında sessizliğini bozdu

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  • Sam Asghari'den Britney Spears açıklaması: Eşimin yarı çıplak fotoğraf paylaşması hoşuma gitmiyor - Magazin haberleri

    Britney Spears, son zamanlarda şarkılarından çok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla anılıyor.
  • Sam Asghari'den Britney Spears açıklaması: Eşimin yarı çıplak fotoğraf paylaşması hoşuma gitmiyor - Magazin haberleri

    Objektif karşısında yarı çıplak bir şekilde poz veren Spears, fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşıyor. ABD'li pop yıldızının eşi Sam Asghari, konuyla ilgili ilk kez düşüncelerini dile getirdi.
  • Sam Asghari'den Britney Spears açıklaması: Eşimin yarı çıplak fotoğraf paylaşması hoşuma gitmiyor - Magazin haberleri

    "KİŞİSEL OLARAK O POZLARDAN HOŞLANMIYORUM"

    Asghari, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Spears'ın yarı çıplak pozlarından hoşlanmadığını açık açık belirtti.
  • Sam Asghari'den Britney Spears açıklaması: Eşimin yarı çıplak fotoğraf paylaşması hoşuma gitmiyor - Magazin haberleri

    "ONUN HAYATINA KARIŞAMAM"

    Kişisel olarak eşinin yarı çıplak çekilen fotoğraflarını yayınlamasını onaylamadığını yazan Asghari, sözlerine "yine de karısının hayatını kontrol edemeyeceğini" ekledi. Sam Asghari, eşinin dünyada bu tür içerik paylaştığı için zorbalığa uğrayan tek kişi olduğunu da satırlarına ekledi. Asghari'nin açıklamasının devamında şu satırlar yer alıyor:

    Kişisel olarak bunları hiç yayınlamamasını tercih ederim. Ama ben kimim ki sürekli mikroskop altına alınmış ve hayatı boyunca kontrol altında tutulmuş birine kısıtlama getireyim.
  • Sam Asghari'den Britney Spears açıklaması: Eşimin yarı çıplak fotoğraf paylaşması hoşuma gitmiyor - Magazin haberleri

    "HERHANGİ BİR REKLAM FOTOĞRAFINDAN DAHA ÇIPLAK DEĞİL"

    Sam Asghari, ayrıca eşinin asla tamamen çıplak göründüğü fotoğraflar paylaşmadığını da savundu. Yani ona göre Spears'ın paylaşımlarının bu kadar abartılması için bir neden yok. Asghari daha önce Spears'ın söz konusu paylaşımları hakkında "Herhangi bir sabun ya da losyon reklamında görülebilecek kadar çıplak pozlar" yorumunu yapmıştı.
  • Sam Asghari'den Britney Spears açıklaması: Eşimin yarı çıplak fotoğraf paylaşması hoşuma gitmiyor - Magazin haberleri

    "BEN BU DÜNYAYA ÇIPLAK DOĞDUM"

    Spears, 2022'nin ağustos ayında neden bu tarz paylaşımlar yaptığının nedenini şu sözlerle açıklamıştı:

    Her neyse, bahse girerim vücudumu neden şimdi teşhir ettiğimi merak ediyorsunuzdur... Çünkü bu dünyaya çıplak doğdum ve dürüst olmak gerekirse bunun ağırlığının omuzlarımda olduğunu ve kendimi bu şekilde görmemi sağladığını hissediyorum! 
  • Sam Asghari'den Britney Spears açıklaması: Eşimin yarı çıplak fotoğraf paylaşması hoşuma gitmiyor - Magazin haberleri

    "KENDİME EN SAF HALİMLE BAKMAYA İHTİYAÇ DUYUYORUM"

    Kendimi daha hafif bir şekilde görmek istedim... çıplak... doğduğum gibi ve çekim yaparken fotoğraflarıma dönüp baktığımda kendimi en saf halimle görmenin sağladığı psikoloji farklı... Acının, incinmenin, gözyaşlarının ve ağır yüklerin "ben" olmadığımı kanıtlıyor. Ben bir kadınım; kendine en saf haliyle bakmaya ihtiyaç duyan güzel, hassas bir kadınım!
  • Sam Asghari'den Britney Spears açıklaması: Eşimin yarı çıplak fotoğraf paylaşması hoşuma gitmiyor - Magazin haberleri

    İLK EVLİLİĞİ 55 SAAT SÜRDÜ

    Britney Spears, daha önce iki kez evlenip, boşanmıştı. Spears'ın, Jason Allen Alexander ile 2004'te yaptığı ilk evliliği sadece 55 saat sürmüştü.
  • Sam Asghari'den Britney Spears açıklaması: Eşimin yarı çıplak fotoğraf paylaşması hoşuma gitmiyor - Magazin haberleri

    2007'DE BOŞANMIŞTI

    Şarkıcı, ikinci evliliğini ise dansçı Kevin Federline ile yapmıştı. İkilinin bu birliktelikten Sean Preston (16) ve Jayden (15) adında iki erkek çocukları olmuştu. Çiftin 2004'te başlayan evliliği ise 2007'de "şiddetli geçimsizlik" sebebiyle sona ermişti.

    Spears, ayrılık sürecinde bunalıma girmiş ve kendisini alkol ile gece hayatına vermişti. Bu sebeple mahkeme, iki çocuğu babalarına verme kararı almıştı.

    Spears, ardından uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının akıl ve ruh sağlığı ise ilerleyen süreçte eski günlerine geri dönmüştü.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Splash News

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