Sam Asghari: Eşimin yarı çıplak fotoğraf paylaşması hoşuma gitmiyor

"ONUN HAYATINA KARIŞAMAM"

Kişisel olarak eşinin yarı çıplak çekilen fotoğraflarını yayınlamasını onaylamadığını yazan Asghari, sözlerine "yine de karısının hayatını kontrol edemeyeceğini" ekledi. Sam Asghari, eşinin dünyada bu tür içerik paylaştığı için zorbalığa uğrayan tek kişi olduğunu da satırlarına ekledi. Asghari'nin açıklamasının devamında şu satırlar yer alıyor:

Kişisel olarak bunları hiç yayınlamamasını tercih ederim. Ama ben kimim ki sürekli mikroskop altına alınmış ve hayatı boyunca kontrol altında tutulmuş birine kısıtlama getireyim.