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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları dün gece tamamlandı.

Turnuvanın güçlü takımlarından Manchester United, sahasında İspanyol ekibi Granada'yı 2-0 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanan Manchester ekibi, yarı finale yükseldi.

İtalya temsilcisi Roma sahasında oynadığı maçta, Hollanda ekibi Ajax'la 1-1 berabere kaldı. İlk maçta deplasmanda Ajax'ı 2-1 mağlup eden Roma, yarı finale çıktı.

İlk maçta sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Arsenal, rakibini deplasmanda 4-0 mağlup ederek yarı finalist oldu.

Villarreal sahasında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i konuk ettiği maçı 2-1 kazandı. İlk maçta rakibini deplasmanda da 1-0 mağlup eden Villarreal, yarı finale yükseldi.

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti:

Manchester United-Roma

Villarreal- Arsenal

YARI FİNAL İLK MAÇLARI 29 NİSAN'DA

Yarı final müsabakalarında ilk maçlar 29 Nisan'da oynanacak. 6 Mayıs'taki rövanş maçlarının ardından finale çıkan takımlar belli olacak. Final müsabakası 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Real Madrid - Chelsea

Manchester City - Paris Saint-Germain

Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak.

29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

— Habertürk Spor - #SosyalMesafe (@HTSpor) April 16, 2021