Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolAvrupa Ligi
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek final maçları tamamlandı. İki dev organizasyonda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverleri birbirinden heyecanlı mücadeleler bekliyor

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları dün gece tamamlandı.

Turnuvanın güçlü takımlarından Manchester United, sahasında İspanyol ekibi Granada'yı 2-0 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanan Manchester ekibi, yarı finale yükseldi.

İtalya temsilcisi Roma sahasında oynadığı maçta, Hollanda ekibi Ajax'la 1-1 berabere kaldı. İlk maçta deplasmanda Ajax'ı 2-1 mağlup eden Roma, yarı finale çıktı.

İlk maçta sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Arsenal, rakibini deplasmanda 4-0 mağlup ederek yarı finalist oldu.

Villarreal sahasında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i konuk ettiği maçı 2-1 kazandı. İlk maçta rakibini deplasmanda da 1-0 mağlup eden Villarreal, yarı finale yükseldi.

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti:

Manchester United-Roma

Villarreal- Arsenal

YARI FİNAL İLK MAÇLARI 29 NİSAN'DA

Yarı final müsabakalarında ilk maçlar 29 Nisan'da oynanacak. 6 Mayıs'taki rövanş maçlarının ardından finale çıkan takımlar belli olacak. Final müsabakası 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Real Madrid - Chelsea

Manchester City - Paris Saint-Germain

Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak.

29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı muhtemel 11'i
FUTBOLKararını verdi!
Arsenalli oyuncular 'Irkçılığa karşı diz çök'tü!
FUTBOL'Irkçılığa karşı diz çök'tüler! Slavia'ya tepki...
Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
FUTBOLBeşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!
FUTBOLYarı finalistler belli oldu!
Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya tazminat ödeyecek
FUTBOLBeşiktaş, Avcı'ya tazminat ödeyecek
GALATASARAY'DA NELER OLUYOR! Son dakika haberleri - Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası Florya'da o fotoğraf...
FUTBOLFlorya'da o fotoğraf...
Son dakika haberi - Burak Yılmaz L'equipe'e konuştu: Transfer bombasını patlattı! Lille'e 2 Türk futbolcu...
FUTBOLTransfer bombasını patlattı!
Denizlispor kader sınavında
FUTBOLDenizlispor kader sınavında
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Hedefteki isimler...
FUTBOLTransferde gaza basıldı!
Göztepe maçında forma Halil Dervişoğlu'nda
FUTBOLForma Halil Dervişoğlu'nda