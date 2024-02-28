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        Samsun'da yapımı devam eden okul binasının bazı noktalarında göçük

        SAMSUN'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'ndeki inşaatı devam eden okulun bazı noktalarında göçük meydana geldi. Binanın bahçesi ve dış cephe duvarlarında hasarlar oluştu.Atakum ilçesinde yapımı devam eden okul binasında göçükler meydana geldi. Okulun duvarlarında çatlaklar oluştu ve bahçesi tamamen kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hürriyetçi Eğitim Sen Samsun 2 No'lu Şube Başkanı İlker İlkin, Atakum okulun heyelan nedeniyle açılmadan kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Okulun hemen alt tarafında bulunan Prof.Dr. Necmettin Erbakan Ortaokulu'nun da tehlikede olduğunu belirten İlker İlkin, "Atakum ilçesi Büyükkolpınar mevkiinde okul inşaatı henüz bitmedi. Burada yoğun bir toprak kayması sonucunda okulun bahçesinde büyük bir kayma söz konusu. Burada meydana gelen kaymalar, alt tarafta bulunan okul içinde tehlike oluşturuyor" dedi.'BURASI SAMSUN'UN EN ÇOK BİLİNEN HEYELAN BÖLGESİ'Okulun yapıldığı yerin heyelan bölgesi olduğunu söyleyen İlker İlkin, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Buranın tadilatıyla ilgili bakanlıktan birçok bütçe istenmiş, yetkililer gelmiş, buralarda incelemelerde bulunmuş. Fakat buna rağmen herhangi bir sonuç elde edilememiş. Yetkililerin bu konuya sessiz kalması ve bu şekilde okullarımızın heba olması bizleri açıkçası çok üzdü. Bu okullarımızın eğitim- öğretime açılması için gerekli ödeneğin bakanlık tarafından bir an önce sağlanması, eğer bu okullarımızın aşağıdaki okulumuzla ilgili bir tehlike oluşturuyorsa oradaki öğrencilerimiz için bir an önce önlemlerinin alınmasını istiyoruz. Burası heyelan bölgesi. Samsun'un en çok bilinen heyelan bölgelerinden biri. Buranın fizibilite çalışmalarının yapılmadan bu binaların buraya yapılmış olması da bizim için ayrıca bir sorun."Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Büyükkolpınar Mahallesi'ndeki okul kampüs alanı ile ilgili inceleme ve keşif çalışmaları devam etmektedir. Batı ve güney cephesinde kayma alanında bulunan binada eğitim öğretim yapılmamaktadır. Okul kampüs alanın doğu tarafına kalan kayma alanından uzak bir okul binamızda eğitim öğretim devam etmektedir" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 19:16 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:20
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        Samsun'da yapımı devam eden okul binasının bazı noktalarında göçük
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        SAMSUN'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi’ndeki inşaatı devam eden okulun bazı noktalarında göçük meydana geldi. Binanın bahçesi ve dış cephe duvarlarında hasarlar oluştu.Atakum ilçesinde yapımı devam eden okul binasında göçükler meydana geldi. Okulun duvarlarında çatlaklar oluştu ve bahçesi tamamen kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hürriyetçi Eğitim Sen Samsun 2 No’lu Şube Başkanı İlker İlkin, Atakum okulun heyelan nedeniyle açılmadan kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Okulun hemen alt tarafında bulunan Prof.Dr. Necmettin Erbakan Ortaokulu’nun da tehlikede olduğunu belirten İlker İlkin, "Atakum ilçesi Büyükkolpınar mevkiinde okul inşaatı henüz bitmedi. Burada yoğun bir toprak kayması sonucunda okulun bahçesinde büyük bir kayma söz konusu. Burada meydana gelen kaymalar, alt tarafta bulunan okul içinde tehlike oluşturuyor" dedi.'BURASI SAMSUN’UN EN ÇOK BİLİNEN HEYELAN BÖLGESİ'Okulun yapıldığı yerin heyelan bölgesi olduğunu söyleyen İlker İlkin, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Buranın tadilatıyla ilgili bakanlıktan birçok bütçe istenmiş, yetkililer gelmiş, buralarda incelemelerde bulunmuş. Fakat buna rağmen herhangi bir sonuç elde edilememiş. Yetkililerin bu konuya sessiz kalması ve bu şekilde okullarımızın heba olması bizleri açıkçası çok üzdü. Bu okullarımızın eğitim- öğretime açılması için gerekli ödeneğin bakanlık tarafından bir an önce sağlanması, eğer bu okullarımızın aşağıdaki okulumuzla ilgili bir tehlike oluşturuyorsa oradaki öğrencilerimiz için bir an önce önlemlerinin alınmasını istiyoruz. Burası heyelan bölgesi. Samsun’un en çok bilinen heyelan bölgelerinden biri. Buranın fizibilite çalışmalarının yapılmadan bu binaların buraya yapılmış olması da bizim için ayrıca bir sorun."Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Büyükkolpınar Mahallesi’ndeki okul kampüs alanı ile ilgili inceleme ve keşif çalışmaları devam etmektedir. Batı ve güney cephesinde kayma alanında bulunan binada eğitim öğretim yapılmamaktadır. Okul kampüs alanın doğu tarafına kalan kayma alanından uzak bir okul binamızda eğitim öğretim devam etmektedir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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