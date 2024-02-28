Samsunspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular pas, rondo ve 4 takımlı turnuva çalışması yaptı.
Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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