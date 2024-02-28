Samsunspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular pas, rondo ve 4 takımlı turnuva çalışması yaptı.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.