Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        19 Mayıs ilçesinde okulda tahliye tatbikatı yapıldı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'nda tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 Mayıs ilçesinde okulda tahliye tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'nda tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Okulda, 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla yapılan tatbikatta, siren sesiyle birlikte öğrenciler en doğru şekilde okuldaki toplanma alanlarına hareket etti.

        Okul Müdürü Mustafa Tuncay Mert, "Ülkemizde ve dünyada son yıllarda deprem, sel ve yangın gibi afetler sık sık yaşanmaya başladı. Özellikle 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem örneği var önümüzde. Bizler de bu tür afetlerin yaşanma anında nasıl davranmalıyız ve nasıl hareket etmeliyiz bunları bilmemiz gerekiyor. Bu bilinçle Sivil Savunma Günü münasebetiyle böyle bir tatbikat yaparak öğrencilerimizde bu bilincin oluşmasını sağlamaya çalıştık." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Bafra ilçesindeki Asar Kale'de kazı çalışmaları başlatılacak
        Bafra ilçesindeki Asar Kale'de kazı çalışmaları başlatılacak
        Bafra Gençlik Merkezince "merkezim her yerde" etkinliği yapıldı
        Bafra Gençlik Merkezince "merkezim her yerde" etkinliği yapıldı
        Samsun'da iş yerinden telefon çalan şüpheliye gözaltı
        Samsun'da iş yerinden telefon çalan şüpheliye gözaltı
        Bakan Uraloğlu: Biz hizmet için siyaset yapıyoruz
        Bakan Uraloğlu: Biz hizmet için siyaset yapıyoruz
        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da gümrük kaçağı iki otomobil bulundu
        Samsun'da gümrük kaçağı iki otomobil bulundu