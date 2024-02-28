Bakan Uraloğlu: Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da bir dizi programa katıldı. Bakanlığı tarafından yapılacak olan Samsun Çarşamba Havalimanı yeni terminal binası projesiyle ilgili yerinde bilgi alan Uraloğlu, daha sonra Samsun Valiliği'ni ziyaret etti. Uraloğlu, buradaki ziyaret sonrasında Samsun Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları ve Yeşilkent Kavşağı ile ilgili Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nde brifing aldı, Yeşilkent Kavşağı ve Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları inşaatlarında incelemelerde bulundu. 'HAVA YOLU KULLANICI SAYISI 20 YILDA 9 KAT ARTTI'Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Uralloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yapılacak yeni yatırımın maliyetinin 2 milyar lira olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine projelendirdiğimiz altyapı yatırımlarında bakanlığımızın tek bir hedefi var: O da şehirlerimizin güvenli ve konforlu ulaşım ağını güçlendirerek insanımızın hayat standardını yükseltmektir. İşte bu kapsamda bölgenin en önemli projelerinden biri Çarşamba Havalimanı'nın yeni terminal binası yapım işidir. Samsun'a gelir gelmez, Çarşamba Havalimanı'nda brifing aldık. İki yıl önce havalimanımızın mevcut terminal binasında bir revizyon yapmıştık. Mevcut iç hatlar giden yolcu salonunun kullanım alanını genişlettik. Ayrıca 25 yıllık mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerin tamamını yeniledik. Sürekli büyüyen ekonomisi ile Samsun'un hava yolu taşımacılığında ticari ve uluslararası alanda ihtiyaçlarının arttığını çok iyi biliyoruz. 22 yıl önce hava yolunu kullanan yolcu sayısı 175 bindi. Bugün yaklaşık 9 kat artışla 1 milyon 400 binin üstüne çıktı. Samsun'umuz kabına sığmıyor maşallah. Çarşamba Havalimanı'nda daha büyük değişiklikler yapacağız. Yeni projemiz kapsamında; Yeni İç Hatlar Terminal Binasını 23 bin 463 metrekare alanda inşa edeceğiz ve mevcut terminal binasını dış hatlar terminal binası olarak düzenleyeceğiz. 17 bin 184 metrekare ilave ile apron sahasını genişleteceğiz. Proje kapsamında 4 bin 658 metrekare alanda Yeni Güç Merkezi Binası, 847 araç kapasiteli otopark inşa edeceğiz. Bağlantı yollarıyla birlikte yaklaşık 2 milyar liralık yapım maliyeti olan bu projenin ihalesini bir an önce yapacağız. Samsun'umuza, bölgemize şimdiden hayırlı olsun."'SAMSUN'A 73 MİLYAR 391 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK'Samsun'un bölünmüş yol uzunluğunun 313 kilometreye çıktığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Karadeniz Sahil Yolu'nun bölünmüş yol olarak hizmete alınmasıyla birlikte hızla gelişmeye başlayan Samsun, gerek şehir içinde, gerekse transit ulaşımda trafik yoğunluğu her geçen gün artan bir cazibe merkezi oldu. Bu nedenle Samsun'un büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler üretiyor, dev yatırımlar hayata geçiriyoruz. 2002 yılından bu yana Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 73 milyar 391 milyon lira yatırım yaptık. 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 313 kilometreye, 119 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 375 kilometreye çıkardık. 3 bin 752 metre uzunluğunda 55 köprüsü vardı, bunu 17 bin 200 metre uzunluğunda 123 köprüye yükselttik. Bu yılın sonuna kadar 421 metre uzunluğunda 4 köprü daha inşa etmeyi planlıyoruz. Samsun'un 553 metre uzunluğunda tek bir tüneli vardı, ona 2 bin 325 metre uzunluğunda 2 tünel daha ekledik. Bugün burada inceleyeceğimiz Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları ve Yeşilkent Kavşağı yapımı sürerken, Samsun-Bafra ve Samsun Çevre Yolu BSK Onarımı, Havza-Vezirköprü Yolu, Çarşamba-Ayvacık Yolu, Ladik-Taşova Yolu gibi 10 ayrı kara yolu projemizin çalışmaları da devam ediyor" ifadelerini kullandı.'İKİ PROJEYİ AYNI ANDA YAPIYORUZSamsun'da Şehir içi ulaşım projelerinin devam ettiğini ve tamamlandığında araç trafiğini rahatlatacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yeşilkent Kavşağı, Samsun ilini Kavak Devlet Yolu'na oradan da Samsun Çevre Yolu'na bağlamaktadır. Bu kavşak, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Ankara-İstanbul bağlantısında bulunuyor ve Samsun'un merkez ilçeleri olan Atakum ve İlkadım arasında geçiş noktasında olması sebebiyle burada yoğun trafik yaşanıyor. Kavşak kollarındaki trafik yükünü de hafifletmek için kolları sıvadık. Proje kapsamında, 2 adet 172 metre uzunluğunda alt geçit köprüsü, 2 adet 318 metre uzunluğunda ilave köprü ve 1 adet 29 metre uzunluğunda üst geçit köprüsü bulunuyor. Ayrıca 9 kilometre uzunluğundaki kavşak kollarının onarım ve yapım işlerini de gerçekleştiriyoruz. Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin sağlık alanındaki ihtiyaç duyduğu bin 103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nin yapımı ile bağlantı yollarının yapımını da aynı anda yürütüyoruz. Yolumuzu Samsun Çevre Yolu'na iki noktadan bağlanacak şekilde projelendirdik. 5,3 kilometre uzunluğundaki yolumuzu 2 x 3 şeritli, bitümlü sıcak karışım standardında bölünmüş yol olarak inşa ediyoruz. Proje bünyesinde; 1 adet farklı seviyeli kavşak ve kavşak içerisinde 204 metre uzunluğunda 1 adet köprü de bulunuyor. Bu yıl yolumuzun 2,2 kilometrelik kısmını tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.'SAMSUN'A HIZLI TREN MÜJDESİ'Samsun'a yapılacak hızlı tren ile Samsun-Ankara arasındaki süresinin 2 saat 45 dakikaya düşeceğini belirten Bakan Uraloğlu, şöyle devam eti:"Yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getiriyoruz. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas Hızlı Tren hattımızı açmıştık. Şimdi hızlı tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız. Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası kara yoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak. 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp demir yolu projesi de gündemimizde. İnşallah bu yıl içerisinde onun da proje çalışmalarını başlatacağız. Samsun Batı Çevre Yolu'nu yatırım programına aldık. Hedefimiz 2024 yılı içerisinde ihalesini yapmak. Gördüğünüz gibi Samsun'un turizm faaliyetlerini, tarımını, sanayisini geliştirecek yatırımların önünü açacak ulaşım projelerini bir bir hayata geçirdik, yenilerine de devam ediyoruz. Bizim Samsun için daha yapacak çok işimiz var. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."Bakan Uraloğlu'nun ziyaretine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri eşlik etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 15:23 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:25 facebook

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