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        Salıpazarı'nda kestane balıyla ilgili panel düzenlendi

        Salıpazarı ilçesinde "Kestane ve Kestane Balının Dünü Bugünü ve Geleceği" başlıklı panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:55 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:00
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        Salıpazarı'nda kestane balıyla ilgili panel düzenlendi
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        Salıpazarı ilçesinde "Kestane ve Kestane Balının Dünü Bugünü ve Geleceği" başlıklı panel düzenlendi.

        Salıpazarı Kaymakamlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Salıpazarı Belediyesi ve Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliği ile düzenlenen panelde Salıpazarı'nda üretilen kestane balı masaya yatırıldı.

        Salıpazarı Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nevzat Artık, Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burak Akyüz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Koordinasyon Şube Müdürü Gülay Şener, konuşmacı olarak katıldı.

        Konuşmacılar, kestane balının özellikleri ve önemi, kestane yetiştiriciliğinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, kestane balı üretiminde koloni yönetimi, Salıpazarı kestane ormanında yapılan çalışmalar, Salıpazarı kestane balının coğrafi işaret yolculuğu konularında bilgilendirme yaptı.

        Salıpazarı kestane balının, yüzde 72 kestane oranına sahip ve coğrafi işaret tescil belgesi almış bir doğal ürün olduğunu söyleyen Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Hakan Şahin, "Bu lezzetli balın markalaşması ve dünya çapında tanıtılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından önemli adımlar atılıyor. Bu adımlardan biri de bugün düzenlediğimiz panel." dedi.

        Panele, Kaymakam Salih Başara, Belediye Başkanı Halil Akgül, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Samsun Arıcılar Birliği Başkanı Rasim Kaplan, TKDK Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey ve arı yetiştiricileri katıldı.

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        Galeri
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        Galeri
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