19 Mayıslı sporcu karatede Türkiye birinciliği ve ikinciliği elde etti

Belediye Başkanı ve 19 Mayıs Belediyespor Kulübü Başkanı Osman Topaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Özkan'ın, Ankara'da düzenlenen şampiyonada 61 kilogramda kumitede şampiyon, kata dalında ise ikincilik kazandığını belirtti.

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