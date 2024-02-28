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        19 Mayıslı sporcu karatede Türkiye birinciliği ve ikinciliği elde etti

        19 Mayıs Belediyespor Kulübü sporcusu Sinem Özkan, Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Karate Şampiyonası'nda birincilik ve ikincilik kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:10 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:10
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        19 Mayıslı sporcu karatede Türkiye birinciliği ve ikinciliği elde etti
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        19 Mayıs Belediyespor Kulübü sporcusu Sinem Özkan, Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Karate Şampiyonası'nda birincilik ve ikincilik kazandı.

        Belediye Başkanı ve 19 Mayıs Belediyespor Kulübü Başkanı Osman Topaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Özkan'ın, Ankara'da düzenlenen şampiyonada 61 kilogramda kumitede şampiyon, kata dalında ise ikincilik kazandığını belirtti.

        Topaloğlu, Özkan'ı tebrik ederek, Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan genç sporcuya başarılar diledi.

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