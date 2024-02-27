Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 23:37 Güncelleme: 27.02.2024 - 23:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'yi (41) saklandığı yerde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe'ye kupada şok!
        Fenerbahçe'ye kupada şok!
        Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
        Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu
        Kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Avcılar'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
        Avcılar'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Anne ile oğlu sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
        Anne ile oğlu sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        Mira'dan güzel haber var
        Mira'dan güzel haber var
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Bilecik merkezli 11 ilde dev operasyon
        Bilecik merkezli 11 ilde dev operasyon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde istenen ceza belli oldu!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde istenen ceza belli oldu!
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü

        Benzer Haberler

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, 'Teknoloji, Şehir ve Kadın B...
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, 'Teknoloji, Şehir ve Kadın B...
        Samsun'da aşçılık kursunda eğitim gören kursiyerler meslek hayatına atılıyo...
        Samsun'da aşçılık kursunda eğitim gören kursiyerler meslek hayatına atılıyo...
        OMÜ "Yükseköğretimde Başarı Ödülü"ne layık görüldü
        OMÜ "Yükseköğretimde Başarı Ödülü"ne layık görüldü
        Endonezya Büyükelçisi Purnama'dan OMÜ Rektörü Ünal'a ziyaret
        Endonezya Büyükelçisi Purnama'dan OMÜ Rektörü Ünal'a ziyaret
        19 Mayıs'ta İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı
        19 Mayıs'ta İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı
        Samsun'da 952 kişiye NARVAS ve UYUMA projeleri anlatıldı
        Samsun'da 952 kişiye NARVAS ve UYUMA projeleri anlatıldı