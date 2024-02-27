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        Samsun'da 952 kişiye NARVAS ve UYUMA projeleri anlatıldı

        Samsun'da polis ekiplerince yapılan toplantı ve ziyaretlerde, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projeleri anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:58
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        Samsun'da 952 kişiye NARVAS ve UYUMA projeleri anlatıldı
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        Samsun'da polis ekiplerince yapılan toplantı ve ziyaretlerde, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projeleri anlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Atakum ve Alaçam ilçelerinde düzenledikleri toplantılarda NARVAS ve UYUMA projelerini tanıttı.

        İlçelerde 5 ayrı etkinlikte, uyuşturucu madde ticareti trafiğini gören vatandaşların emniyet ekiplerini "UYUMA" uygulaması üzerinden haberdar edilebileceği program vatandaşlara anlatıldı.

        NARVAS ve UYUMA projeleri ile ilgili broşürleri de vatandaşlara dağıtan ekipler, "UYUMA" uygulamanın telefonlara indirilmesi ve kullanılması konusunda 952 kişiye detaylı bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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