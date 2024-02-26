Cami lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden imam, toprağa verildi SAMSUN'un Canik ilçesindeki cami lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden Ahmet Çakır (35), toprağa verildi.Yangın, Samsun'un Canik ilçesine bağlı Gödekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kıran Yayla Camii imamı Ahmet Çakır, gece saatlerinde kaldığı lojmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çakır, çıkan yangında hayatını kaybetti. Sabaha karşı lojmandaki sönen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çakır'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Çakır'ın cenazesi bugün Derebahçe Mahallesi'ndek camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 19:56 Güncelleme: 26.02.2024 - 19:56 facebook

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