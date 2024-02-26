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        Hocalı Katliamı kurbanları Samsun'da anıldı

        Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Türk Soylular Derneği ile Milletler Topluluğu Derneğince Samsun'da, Hocalı Katliamı'nın 32. yılında anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:49 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:54
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        Hocalı Katliamı kurbanları Samsun'da anıldı
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        Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Türk Soylular Derneği ile Milletler Topluluğu Derneğince Samsun'da, Hocalı Katliamı'nın 32. yılında anma programı düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programı, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Ulusal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Türk Soylular Derneği Genel Başkanı Mesude Veliyeva Altun, törende yaptığı konuşmada, Hocalı soykırımında şehit edilen soydaşlarını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

        Dünyanın insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birine uyandığında takvimlerin 26 Şubat 1992'yi gösterdiğine işaret eden Altun, Ermeni kuvvetlerince 32 yıl önce yapılan saldırının tüm Azerbaycan halkına yönelik olduğunu vurguladı.

        Hocalı Katliamı'nı gelecek nesillere unutturmayacaklarının altını çizen Altun, "Hocalı Katliamı, akıl almaz zulmü ve insanlık dışı cezalandırma yöntemleriyle insanlık tarihinde bir vahşet eylemidir, bu soykırım aynı zamanda tüm insanlığa karşı tarihi bir suçtur." dedi.

        İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın da konuşma yaptığı anma programında şiirler okundu.

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