Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Alaçamspor evinde mağlup oldu

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta mücadele eden Alaçamspor, 17. hafta müsabakasında sahasında karşılaştığı Suluova Sebatspor'a 5-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 19:34 Güncelleme: 25.02.2024 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaçamspor evinde mağlup oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta mücadele eden Alaçamspor, 17. hafta müsabakasında sahasında karşılaştığı Suluova Sebatspor’a 5-1 mağlup oldu.

        Alaçam Şehir Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 28. dakikada Muharrem Kadir Demir’in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takımdan Kamil Yolcu 30'uncu, Okan Çiçen 52'nci Aşur Altunel 55'inci, Emre Nur ise 74 ve 80'inci dakikalarda gol attı.

        5-1 mağlup olan ev sahibi takımın tek golünü atan Demir 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        Bu maçın ardından Alaçamspor 18 puanda kalırken, Suluova Sebatspor ise 27 puana yükseldi.

        Alaçamspor, 3 Mart'ta ligin 18. hafta karşılaşmasında Osmancık Belediyespor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        12 Dev Adam siftah yaptı!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu

        Benzer Haberler

        Samsun'da jandarma uygulamasında 238 kişiye GBT sorgusu yapıldı
        Samsun'da jandarma uygulamasında 238 kişiye GBT sorgusu yapıldı
        CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öncü, projelerini tanıttı
        CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öncü, projelerini tanıttı
        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına ka...
        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına ka...
        Samsun'da güneşi gören pikniğe koştu
        Samsun'da güneşi gören pikniğe koştu
        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, 3 ağır yaralı
        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, 3 ağır yaralı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 32 gözaltı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 32 gözaltı