Alaçamspor evinde mağlup oldu

Bu maçın ardından Alaçamspor 18 puanda kalırken, Suluova Sebatspor ise 27 puana yükseldi.

Alaçam Şehir Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 28. dakikada Muharrem Kadir Demir’in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takımdan Kamil Yolcu 30'uncu, Okan Çiçen 52'nci Aşur Altunel 55'inci, Emre Nur ise 74 ve 80'inci dakikalarda gol attı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta mücadele eden Alaçamspor, 17. hafta müsabakasında sahasında karşılaştığı Suluova Sebatspor’a 5-1 mağlup oldu.

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