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        Samsun'da jandarma uygulamasında 238 kişiye GBT sorgusu yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri asayiş uygulaması düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 19:18 Güncelleme: 25.02.2024 - 19:19
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        Samsun'da jandarma uygulamasında 238 kişiye GBT sorgusu yapıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri asayiş uygulaması düzenledi.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş yönünden aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sabit nokta uygulaması gerçekleştirdi.

        Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi mevkisinde yapılan uygulamada 40 araç kontrol edilirken 238 kişiye de GBT sorgusu yapıldı.

        Uygulama esnasında, yoklama kaçağı olduğu öğrenilen 1 kişi yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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