Samsun'da jandarma uygulamasında 238 kişiye GBT sorgusu yapıldı

Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi mevkisinde yapılan uygulamada 40 araç kontrol edilirken 238 kişiye de GBT sorgusu yapıldı.

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