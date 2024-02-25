Samsun'da jandarma uygulamasında 238 kişiye GBT sorgusu yapıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri asayiş uygulaması düzenledi.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri asayiş uygulaması düzenledi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş yönünden aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sabit nokta uygulaması gerçekleştirdi.
Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi mevkisinde yapılan uygulamada 40 araç kontrol edilirken 238 kişiye de GBT sorgusu yapıldı.
Uygulama esnasında, yoklama kaçağı olduğu öğrenilen 1 kişi yakalandı.
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