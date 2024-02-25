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        Samsun'da 800 öğrenci, öğretmen ve okul çalışanı TEMA gönüllüsü oldu

        Samsun'da bir özel okulun iki kampüsündeki tüm öğretmen ve öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 11:50 Güncelleme: 25.02.2024 - 11:54
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        Samsun'da 800 öğrenci, öğretmen ve okul çalışanı TEMA gönüllüsü oldu
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        Samsun'da bir özel okulun iki kampüsündeki tüm öğretmen ve öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu.

        TEMA Vakfı İl Temsilcisi Leman Özay, 800 öğrenci, öğretmen ve çalışanın TEMA gönüllü olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Özay, toplu katılım dolayısıyla iki kampüse de "Bu okulun öğrencileri TEMA gönüllüsü olmuştur" tabelası verdiklerini söyledi.

        Tabelayı alan Okul Müdürü Sema Güngör ise "Öğrencilerimizin ve ekip arkadaşlarımızın TEMA gönüllüsü olmasından büyük memnuniyet duydum. TEMA Vakfı'na verdikleri kurum tabelasından dolayı teşekkür ederim. Bu tür çalışmalarımız sürecek ve doğa dostu öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

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