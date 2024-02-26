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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:37 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:37
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

        Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde ve 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada, 1298 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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