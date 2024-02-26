Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.
Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde ve 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada, 1298 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
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