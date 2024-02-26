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        Havza'da taşkın koruma çalışmaları

        Havza'da Devlet Su İşleri tarafından yapılacak taşkın koruma taş duvar ve yeniden yapılacak Boyalıca Köprüsü'nde saha incelemesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:08 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:28
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        Havza'da taşkın koruma çalışmaları
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        Havza'da Devlet Su İşleri tarafından yapılacak taşkın koruma taş duvar ve yeniden yapılacak Boyalıca Köprüsü'nde saha incelemesi yapıldı.

        Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Tersakan Irmağı'nın Değirmenüstü, İnönü ve Boyalıca mahallelerinden geçen bölümlerinde karşılıklı olarak yaklaşık 4 bin metre uzunluğunda inşa edilecek taşkın koruma taş duvar ve yıkılarak yeniden yapılacak Boyalıca Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Özdemir, "Yapılacak olan taşkın koruma duvarı ile ilçemizde taşkınlara karşı tedbir alınarak can ve mal güvenliğini artırmış olacağız." dedi.

        Boyalıca Köprüsü'nün artık yetersiz hale geldiğine işaret eden Özdemir, "1970'lı yıllarda yapılan ve artık bölgenin ihtiyacını karşılayamayan Boyalıca Köprümüz yıkılarak yeniden yapılacak. Mevcut hali ile tek bir aracın geçebildiği köprümüzün yerine yaya ve araç geçişini güvenli ve konforlu hale getirecek yeni bir köprü yapılacak. Taşkın koruma taş duvar ve Boyalıca Köprümüz ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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