Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Ovası'nda brokoli hasadından 12 tondan fazla rekolte bekleniyor

        Türkiye'nin önemli tarım alanlarından Bafra Ovası'nda, brokoli hasadından 12 tondan fazla rekolte bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:34 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Ovası'nda brokoli hasadından 12 tondan fazla rekolte bekleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli tarım alanlarından Bafra Ovası'nda, brokoli hasadından 12 tondan fazla rekolte bekleniyor.

        Kızılırmak Nehri'nin döküldüğü, verimli topraklara sahip Bafra Ovası'nda üretilen kışlık sebzeler arasında brokoli de yer alıyor.

        Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, ovada 6 bin 200 dekar alanda brokoli ekildiğini söyledi.

        Ağustosta ekilen brokolinin hasadının nisan sonuna kadar sürdüğünü belirten Aşçı, sebzeden dönüm başına 2 ton verim aldıklarını, bu yıl da yaklaşık 12 bin 400 kilogram rekolte beklediklerini ifade etti.

        Ovada üretilen brokolinin genellikle iç piyasaya gönderildiğini dile getiren Aşçı, "Karadeniz sahil kesiminin yanı sıra İstanbul, Ankara ve Bursa'ya, ihracatta ise şu an için çok az olsa da Rusya ile Gürcistan'a gönderiliyor." dedi.

        Aşçı, Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle çeltik alanlarına da ikinci ürün olarak brokoli ekildiğini söyledi.

        Çiftçiler olarak her şartta üretim yaptıklarını vurgulayan Aşçı, "Bizler üreten çiftçiler olarak çıkan ürünler para etse de etmese de her türlü şartta üretmeye devam edeceğiz. Devletimizin bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Bizler de devletimizin her zaman yanındayız. Çiftçiler olarak tohum, gübre, ilaç ve mazot desteklerin artırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

        Karaburç Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Hürşah Aşçı da kademeli olarak 10 dönüm arazisine brokoli ektiğini ifade etti.

        Brokoli ekimine ağustosta başladıklarını belirten Aşçı, şöyle konuştu:

        "Ekim ayında ektiğimiz brokolinin kademeli olarak üçüncü hasadını yapıyoruz. Çıkan mahsulleri Bafra Sebze Hali'ne veriyoruz. Brokoliyi en son 8 liradan sattım, dün ise 10 lira olmuş, bugün de 10 liradan alınacağını düşünüyorum. Brokoli çok tonaj veren bir mahsul olmadığı için masraflarını çıkarıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da sis etkili oldu
        Samsun'da sis etkili oldu
        Alaçamspor evinde mağlup oldu
        Alaçamspor evinde mağlup oldu
        Samsun'da jandarma uygulamasında 238 kişiye GBT sorgusu yapıldı
        Samsun'da jandarma uygulamasında 238 kişiye GBT sorgusu yapıldı
        CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öncü, projelerini tanıttı
        CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öncü, projelerini tanıttı
        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına ka...
        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına ka...