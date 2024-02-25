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        CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öncü, projelerini tanıttı

        CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü, Samsun için projelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 18:10 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:16
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        CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öncü, projelerini tanıttı
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        CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü, Samsun için projelerini anlattı.

        Öncü, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik anlayışını Samsun'da yeniden hayata geçireceklerini söyledi.

        Katılımcılara, seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini anlatan Öncü, trafik ve ulaşım problemlerini çözeceklerini belirterek, "Biz kent planlayıcılarıyla, mimarlarımızla, mühendislerimizle Ulaşım Ana Planını mutlaka günün koşullarına göre revize edeceğiz ve amir hükümleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Bizim yönettiğimiz büyükşehir belediyesinden mutlaka ilk 5 yıl içerisinde doğuda havalimanına, batıda Taflan'a kadar raylı sistemi ulaştıracağız." dedi.

        Kent içi trafik konusunda da projeleri olduğunu, alternatif ulaşım yollarını da devreye koymayı hedeflediklerini ifade eden Öncü, "Biz göreve geldiğimizde yıllarca çalışmasını yaptığımız Samsun'u deprem başta olmak üzere doğa olaylarına karşı dirençli bir kent haline mutlaka getireceğiz. Mevcut yapı stokunu tek tek tarayacağız zemin durumlarını araştıracağız. Mutlaka kentsel dönüşümü hayata geçireceğiz. Biz mutlaka gerekli çalışmaları yaparak Samsun'u sel ve su baskınlarından kurtaracağız." diye konuştu.

        Öncü, Samsun'da doğaya, çevreye ve suya sahip çıkacaklarını da vurguladı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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