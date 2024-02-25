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        Samsun'da evinde çok sayıda kesici alet bulunan kişi gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde çok sayıda kesici alet bulunan kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 11:47 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:24
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        Samsun'da evinde çok sayıda kesici alet bulunan kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde çok sayıda kesici alet bulunan kişi gözaltına alındı

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden kesici delici alet satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir şüphelinin evine yapılan operasyonda 147 kesici alet, faturasız 23 tıraş makinesi, 10 radyo, 15 matkap, 1 hilti, 2 spiral, 4 elektrikli testere ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıya adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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