Tekkeköy ilçesinde bir haftada 700 kişinin GBT sorgusu yapıldı
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hafta içerisinde 700 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yaptı, toplam 79 bin 549 lira idari para cezası uygulandı.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hafta içerisinde 700 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yaptı, toplam 79 bin 549 lira idari para cezası uygulandı.
İlçe genelinde ekipler, şok uygulama denetimleri ve operasyonlar gerçekleştirdi.
Uygulamalarda toplam 700 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 46 aranan kişi yakalandı, 38 araç kontrol edildi, 7 araç ile sürücüsüne toplam 79 bin 549 lira idari para cezası uygulandı.
Ekipler, yürüttükleri çalışmalar neticesinde 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 bulundurma ruhsatlı tabanca, 120 sentetik ecza hap, 188 adet fişek ve 12 kesici alet ele geçirdi.
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