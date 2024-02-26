Tekkeköy ilçesinde bir haftada 700 kişinin GBT sorgusu yapıldı

Uygulamalarda toplam 700 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 46 aranan kişi yakalandı, 38 araç kontrol edildi, 7 araç ile sürücüsüne toplam 79 bin 549 lira idari para cezası uygulandı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hafta içerisinde 700 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yaptı, toplam 79 bin 549 lira idari para cezası uygulandı.

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