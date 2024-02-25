Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, 3 ağır yaralı

SAMSUN'da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Tolunay Kahrıman hayatını kaybetti; 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Tolunay Kahrıman'ın kullandığı 55 AID 405 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Kahrıman ile araçtaki Eser K., Tuğrul T. ve Fuatcan K., ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Kahrıman, hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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