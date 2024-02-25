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        İşitme engelli, mezun olduğu okula öğretmen oldu

        SAMSUN'da mezun olduğu 19 Mayıs İşitme Engelliler Okulu'na öğretmen olarak atanan işitme engelli İsmail Aydemir (26), "Tek hayalim öğretmen olmaktı. Benimle aynı engele sahip öğrencilerle iletişim kuruyorum ve çok mutlu oluyorum" dedi. Doğuştan işitme engelli İsmail Aydemir, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İlkadım İlçesindeki 19 Mayıs İşitme Engelliler Okulu'nda tamamladı. Aydemir, üniversite sınavlarına girip, beden eğitimi öğretmenliği bölümünü kazandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden mezun olan Aydemir, 2023-2024 eğitim öğretim yılında mezun olduğu 19 Mayıs İşitme Engelliler Ortaokulu'na beden eğitimi öğretmeni olarak atandı. Aydemir, öğretmenlik görevini, yıllar sonra atandığı okulda kendisini mezun eden öğretmenleri ile birlikte yapmaya başladı. 'ÖĞRENCİLERİMLE İLETİŞİMİM ÇOK İYİ' Tek hayalinin öğretmenlik yapmak olduğunu söyleyen Aydemir, "Ben doğuştan işitme engeli olarak büyüdüm. İlkokul, ortaokul ve lisede işaret dilini ezberledim. Öğretmenlerimden çok güzel eğitim aldım. Tek hayalim öğretmen olmaktı. Benimle aynı engele sahip öğrencilerle iletişim kuruyorum ve çok mutlu oluyorum" dedi. 'ENGEL YOK' Mezun olduğu okulda, kendi öğretmenleri birlikte ile mesleğini yaptığı için mutlu olduğunu söyleyen Aydemir, "Öğretmen arkadaşlarımla, öğrencilerle iletişimim çok güzel. Eski öğretmenlerimle bir aradayım. Bu okulda 9-A sınıfındaydım. Çalışıp, sınıflarımı geçerek mezun oldum. İşitme engelli bir öğretmen olduğum için, öğrencilerimin de benim gibi öğretmen olmalarını istiyorum. İnşallah olurlar. Bunun için hiçbir engel yok" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 10:52 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:52
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        İşitme engelli, mezun olduğu okula öğretmen oldu
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        SAMSUN'da mezun olduğu 19 Mayıs İşitme Engelliler Okulu'na öğretmen olarak atanan işitme engelli İsmail Aydemir (26), "Tek hayalim öğretmen olmaktı. Benimle aynı engele sahip öğrencilerle iletişim kuruyorum ve çok mutlu oluyorum" dedi. Doğuştan işitme engelli İsmail Aydemir, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İlkadım İlçesindeki 19 Mayıs İşitme Engelliler Okulu'nda tamamladı. Aydemir, üniversite sınavlarına girip, beden eğitimi öğretmenliği bölümünü kazandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden mezun olan Aydemir, 2023-2024 eğitim öğretim yılında mezun olduğu 19 Mayıs İşitme Engelliler Ortaokulu'na beden eğitimi öğretmeni olarak atandı. Aydemir, öğretmenlik görevini, yıllar sonra atandığı okulda kendisini mezun eden öğretmenleri ile birlikte yapmaya başladı. 'ÖĞRENCİLERİMLE İLETİŞİMİM ÇOK İYİ' Tek hayalinin öğretmenlik yapmak olduğunu söyleyen Aydemir, "Ben doğuştan işitme engeli olarak büyüdüm. İlkokul, ortaokul ve lisede işaret dilini ezberledim. Öğretmenlerimden çok güzel eğitim aldım. Tek hayalim öğretmen olmaktı. Benimle aynı engele sahip öğrencilerle iletişim kuruyorum ve çok mutlu oluyorum" dedi. 'ENGEL YOK' Mezun olduğu okulda, kendi öğretmenleri birlikte ile mesleğini yaptığı için mutlu olduğunu söyleyen Aydemir, "Öğretmen arkadaşlarımla, öğrencilerle iletişimim çok güzel. Eski öğretmenlerimle bir aradayım. Bu okulda 9-A sınıfındaydım. Çalışıp, sınıflarımı geçerek mezun oldum. İşitme engelli bir öğretmen olduğum için, öğrencilerimin de benim gibi öğretmen olmalarını istiyorum. İnşallah olurlar. Bunun için hiçbir engel yok" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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