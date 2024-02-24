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        Floor Curling'de Asarcıklı kız öğrenciler Samsun birincisi oldu

        Samsun'da düzenlenen Floor Curling müsabakalarında Asarcık Atatürk Ortaokulu takımı, küçük kızlar kategorisinde il birincisi, karma kategoride ise il üçüncüsü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 22:51 Güncelleme: 24.02.2024 - 22:53
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        Floor Curling'de Asarcıklı kız öğrenciler Samsun birincisi oldu
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        Samsun'da düzenlenen Floor Curling müsabakalarında Asarcık Atatürk Ortaokulu takımı, küçük kızlar kategorisinde il birincisi, karma kategoride ise il üçüncüsü oldu.

        Samsun okçuluk salonunda düzenlenen il seçmelerinde derece yapan takımın hocası Beden Eğitimi Öğretmeni İbrahim Özkan, "Öğrencilerimizin her branştan sporla yakından ilgilenmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İl müsabakalarında derece alarak bölge yarışlarına katılmayı spor başarısının yanı sıra öğrencilerimizin başka şehirlerde yarışarak özgüvenlerinin gelişmesine destek olduğu için de çok önemsiyoruz." dedi.

        Özkan, il birincisi olarak bölge yarışlarına gitmeye hak kazanan takımının bölge derecesi için antrenmanlara aralıksız devam ettiklerini bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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