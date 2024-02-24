Ladik'te Berat Kandili programı düzenlendi
Samsun'un Ladik ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Samsun'un Ladik ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Merkez Cami'de düzenlenen programda akşam namazının ardından Kur'an, mevlit ve ilahiler okundu.
Yatsı namazı sonrası Ladik Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.
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