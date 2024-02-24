Bafra'da Berat Kandili idrak edildi

İlçe vaizi Fatih Dülger’in, "Berat Kandili'nin önemi ve tevbe" konulu sohbeti ve duası sonrası din hizmetleri uzmanı Süleyman Dinçer tarafından yatsı namazı kaldırıldı.

Çarşı Camisi'nde akşam namazı sonrası başlayan programda, din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim, mevlit, kaside ve ilahiler okundu.

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